Villarreal se consolida na zona da Champions; Alavés se afasta do rebaixamento

O Villarreal venceu o Leganés (18º) por 3 a 0 em La Cerámica nesta quarta-feira (14), pela 36ª rodada de LaLiga, se consolidando na quinta posição, que lhe dá uma vaga na Liga dos Campeões, enquanto o Alavés (17º) se aproxima da permanência na primeira divisão após vencer o Valencia em Vitoria por 1 a 0.

O 'Submarino Amarelo' derrotou o rival madrilenho graças a dois gols de Ayoze Pérez (23' e 31') e um do marfinense Nicolas Pépé (45') e volta a ficar seis pontos à frente do Betis (6º), que visita o Rayo Vallecano (8º) na quinta-feira.

Em outro jogo, o Alavés conquistou três pontos cruciais graças a um gol de Joan Jordán de pênalti (79') diante do Valencia, que esperava conseguir um bom resultado para continuar lutando por uma vaga europeia na próxima temporada.

O Alavés ficou quatro pontos acima da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Leganés no momento em que restam apenas seis pontos em jogo.

No entanto, a equipe 'che' permanece com 45 pontos, dois atrás do Rayo Vallecano e do Mallorca (9º), que nesta quarta-feira enfrenta o Real Madrid, segundo colocado, no Santiago Bernabéu.

Se o gigante da capital espanhola empatar ou perder para o Mallorca, o Barcelona conquistará o título espanhol antes mesmo de jogar sua partida contra o Espanyol na quinta-feira em Cornellà.

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Valladolid - Girona 0 - 1

Real Sociedad - Celta Vigo 0 - 1

Sevilla - Las Palmas 1 - 0

- Quarta-feira:

Villarreal - Leganés 3 - 0

Alavés - Valencia 1 - 0

Real Madrid - Mallorca

- Quinta-feira:

(14h00) Osasuna - Atlético de Madrid

Rayo Vallecano - Betis

(16h30) Espanyol - Barcelona

Getafe - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 82 35 26 4 5 95 36 59

2. Real Madrid 75 35 23 6 6 72 37 35

3. Atlético de Madrid 70 35 20 10 5 60 27 33

4. Athletic Bilbao 64 35 17 13 5 51 26 25

5. Villarreal 64 36 18 10 8 64 47 17

6. Betis 58 35 16 10 9 53 43 10

7. Celta Vigo 52 36 15 7 14 56 54 2

8. Rayo Vallecano 47 35 12 11 12 37 42 -5

9. Mallorca 47 35 13 8 14 33 40 -7

10. Osasuna 45 35 10 15 10 43 51 -8

11. Valencia 45 36 11 12 13 43 52 -9

12. Real Sociedad 43 36 12 7 17 32 42 -10

13. Girona 41 36 11 8 17 42 53 -11

14. Sevilla 41 36 10 11 15 40 49 -9

15. Getafe 39 35 10 9 16 31 34 -3

16. Espanyol 39 35 10 9 16 38 47 -9

17. Alavés 38 36 9 11 16 36 47 -11

18. Leganés 34 36 7 13 16 35 56 -21

19. Las Palmas 32 36 8 8 20 40 58 -18

20. Valladolid 16 36 4 4 28 26 86 -60

