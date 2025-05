Viga de monotrilho do Metrô cai de caminhão e bloqueia avenida em SP

Do UOL, em São Paulo

Parte da avenida Jacu Pêssego, na zona leste de São Paulo, ficou bloqueada na manhã de hoje após um problema no transporte de uma viga da obra da expansão da linha 15-Prata do Metrô de São Paulo.

O que aconteceu

Equipamento se soltou da carreta assim que caminhão de transporte saiu do pátio de fabricação da peça. O incidente aconteceu na altura do número 1800 da avenida, no sentido Mauá, nesta madrugada.

Três faixas foram bloqueadas para remoção da viga. Caminhões com guindastes estão no local para fazer a retirada do equipamento. Às 8h, somente uma das três faixas estava livre e havia trânsito intenso.

Ninguém ficou ferido com a queda do equipamento. Equipes da CET estão no local para orientar o trânsito.

Incidente não vai afetar obra de expansão, diz Metrô de São Paulo. Em nota, o órgão pediu desculpas pelo transtorno e informou que vai notificar a empresa contratada "para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do ocorrido".