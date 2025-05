Vereadora tucana, evangélica e pró-Lula: 'Bolsonarismo radical é religião'

Pastores evangélicos que radicalizaram o discurso durante o governo Bolsonaro e tentaram voltar para o centro político nas eleições 2024 podem ter perdido a influência sobre parte dos fiéis com o movimento. A tese é defendida por Aava Santiago (PSDB-GO), vereadora em Goiânia e aliada do presidente Lula (PT).

Ao UOL, ela afirmou que o campo progressista falha em mostrar aos evangélicos que a vida deles melhorou sob gestões petistas e precisa ser mais rápido em entender tendências se quiser conquistar o eleitorado jovem. Além disso, Aava crê que Lula é o melhor nome para "priorizar agendas de consenso" em 2026.

Bolsolatria

Questionada sobre a relação do governo Lula com o eleitorado evangélico, a vereadora destaca que a idolatria a Bolsonaro por alguns pastores fez com que parte dos fiéis passasse a se identificar mais com o ex-presidente do que com líderes de igrejas, gerando o que chamou de "crise de liderança eclesiástica".

Os grandes líderes evangélicos sentam onde tem poder desde a ditadura militar. Eles ajudaram a bolsonarizar suas ovelhas porque isso era interessante para aquele projeto de poder. Mas agora parte dos fiéis ficou muito radicalizada e discorda dos pastores se eles não apoiam os candidatos do Bolsonaro. O Bolsonaro instalou uma crise de liderança eclesiástica dentro das igrejas. Isso nunca tinha acontecido. Eu não sei se a gente perdeu essas pessoas, mas vai ser muito difícil trazê-las de volta. Quando o radicalismo se aprofunda, quem sempre foi pacífico e generoso se fecha. Esse bolsonarismo é, na minha avaliação, uma outra religião. Nós abrigamos esses parasitas, mas eles não são maioria. A maioria das pessoas está interessada na resolução prática da vida.

Sentar com evangélicos

Ainda sobre o tema, Aava afirma que atores próximos a Lula "nunca quiseram sentar com evangélicos" para conversar. Para ela, igreja e esquerda não são inimigas e esse afastamento é um dos motivos pelos quais os fiéis têm dificuldade de atribuir aos petistas a melhora de vida vivenciada em seus governos.

Essa relação conflituosa das igrejas com as esquerdas é um espantalho importado. As teologias cristãs sul-americanas são profundamente ligadas à proteção dos pobres. Essa teologia que enxerga o comunismo como uma ameaça é uma teologia estadunidense, que fazia sentido porque eles usavam a fé dentro da lógica da Guerra Fria. E a gente não soube explicar isso nas nossas igrejas. Em 2002, o Lula conseguiu explicar que não seria uma ameaça aos crentes. A gente teve um momento de lua de mel. Eu vi o Malafaia e o Magno Malta no trio elétrico com a Dilma. O que não aconteceu foi uma transição discursiva sobre a razão pela qual a nossa vida melhorou. Isso é um problema de parte das esquerdas intelectuais que cercam o presidente Lula, que nunca quiseram sentar com evangélicos.

Muito perto do abismo

Sobre o cenário político do país nos últimos anos, a vereadora afirmou que houve "profunda instrumentalização das instituições" para "manter o bolsonarismo no poder". Para ela, isso levará tempo até ser revertido e o Congresso Nacional teve um papel importante nesse processo por meio do orçamento secreto.

Aava Santiago (PSDB), vereadora em Goiânia Imagem: Reprodução/Instagram

A gente chegou muito perto do abismo, da ruptura democrática, com a profunda instrumentalização das instituições para obstruir a democracia e manter o bolsonarismo no poder. Isso é impossível de ser recuperado em quatro anos. O Congresso Nacional não é coadjuvante nesse processo. À medida em que você estabelece um orçamento secreto que fica na mão dos deputados e esvazia os ministérios, que são os que organizam as políticas, você enfraquece toda a chegada da política pública e funcionamento do Estado. O papel do Congresso — num domínio equivocado do Orçamento que não tem em vista o aprimoramento e a ampliação do acesso a políticas públicas, mas tão somente a política de baixa estatura — enfraquece o país no final das contas.

Lula gosta do "petêco"

Sobre o eleitorado feminino, Aava destacou que Lula e Bolsonaro têm formas diferentes de governar e que, por conta disso, as cobranças ao petista com relação à participação das mulheres em seu governo tendem a ser melhor recebidas. "Essas cobranças são fundamentais e elas têm sido atendidas", disse ela.

O bolsonarismo tem como método a adesão integral de tudo. Já Lula estimula divergência. Isso é dele, mais do que inclusive pessoas próximas a ele gostariam que fosse. Ele gosta do "petêco", como diz o outro. A gente tem a primeira ministra indígena da história do país, calcado no extermínio desse povo. Uma ministra da cultura que veio de movimentos populares, de ocupação de espaços urbanos por música preta. A ministra Marina, que é de uma grandeza em escala global. A Simone Tebet, como um gesto do Lula de "eu quero conversar com mulheres de todos os espectros ideológicos e não apenas aquelas que estão nas trincheiras comigo historicamente". Cada uma delas carrega um simbolismo muito grande e inédito. São acertos gigantescos e também marcadores de um compromisso.

Disputar as juventudes

Associada ao eleitorado jovem, a vereadora afirmou que a conquista dessa parcela da população exige dedicação para além do período eleitoral. Ela acredita também que é importante mostrar aos jovens que existe espaço para eles na política como forma de atraí-los, assim como estar por dentro das tendências.

A gente precisa fazer uma disputa que pense para além das eleições. Disputar as juventudes tem que ser a médio e longo prazos. Para isso, disputar esse lugar precisa ser algo que esteja no horizonte deles. A nossa grande falha está aí. A gente não coloca que eles ocuparem esses espaços é possível. Eu nunca falo para alguém votar em mim, mas, sim, "vem ser vereador e ser deputado", porque aí você coloca a perspectiva de poder no horizonte. Também acho que a gente tem que ser mais rápido para entender as tendências. Por que minha comunicação com esse segmento funciona tanto? Porque coleciono vinis, ouço Lamartine Babo, mas entendo tudo de k-pop e anime. Temos que entender signos de comunicação deles e não falar de maneira prepotente, que é algo que afasta os jovens.

2026

Por fim, a vereadora apontou Lula como melhor opção entre as já colocadas para 2026. Na sua opinião, o presidente é "o melhor nome" para priorizar "agendas de consenso", algo que vê como essencial em meio à polarização. Ela defende ainda que a forma como as redes sociais entram nesse jogo seja melhor analisada.