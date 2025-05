Velório de Mujica será aberto ao público; Uruguai decreta luto de 3 dias

Do UOL, em São Paulo

O velório do ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica será aberto ao público e deve durar pelo menos 24 horas.

O que aconteceu

A cerimônia de despedida começa às 10h em Montevidéu. Um cortejo fúnebre sairá da sede da Presidência do Uruguai, passando por um prédio do Movimento de Participação Popular, que Mujica ajudou a fundar, até chegar no Palácio Legislativo.

Corpo será velado a partir das 12h. O público poderá entrar para prestar suas homenagens a Mujica a partir das 15h no Salão dos Passos Perdidos. "As portas permanecerão abertas até que a família decida, até que eles queiram ter uma despedida mais privada", explicou Andrea Barreto, diretora de Protocolo do Poder Legislativo, ao jornal El Observador.

Presidente Lula deve ir ao Uruguai se despedir de Mujica. "O mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para gente, com demonstração de muita dignidade e de muito respeito", afirmou Lula. O último encontro entre os dois foi na chácara de Mujica no fim do ano passado.

Depois, o corpo de Mujica será cremado, como ele desejava. Ele também pediu para ser enterrado do lado de sua cadela, Manuela, na chácara da família. A cadela, que acompanhava o ex-presidente em entrevistas e atos protocolares, morreu em 2018, aos 22 anos.

Ela foi enterrada sob uma sequoia. Quando eu morrer, pedi para me cremarem e me enterrarem lá.

Mujica em entrevista à BBC em 2023

Uruguai fica de luto até sexta-feira (16). O presidente Yamandú Orsi decretou luto oficial de três dias no país e determinou que a bandeira uruguaia permanecerá a meio mastro em todas as repartições públicas. As despesas do funeral serão pagas pelo governo.

Morte do ex-presidente

A morte de Mujica foi divulgada ontem pelo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. "Presidente, ativista, referência e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo", escreveu.

Em abril de 2024, o ex-presidente anunciou que foi diagnosticado com câncer de esôfago. Mas, em janeiro deste ano, ele disse que o câncer havia se espalhado e que não seguiria o tratamento médico contra a doença, pedindo que os médicos não o fizessem sofrer em vão.

O câncer no esôfago está colonizando o fígado. Não tem nada que eu faça que consiga parar. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Meu corpo não aguenta.

Pepe Mujica, ao jornal uruguaio Búsqueda

Na segunda-feira, a esposa contou que ele recebia cuidados paliativos em casa para alívio da dor. O político estava em "fase terminal" da doença, informou Lucía Topolansky a um veículo de comunicação local, justificando o motivo de o marido não ter participado das eleições regionais no Uruguai, no domingo.

O ex-presidente também disse que não daria mais entrevistas e pediu que fosse deixado em paz. "Eu estou morrendo. O guerreiro tem direito ao seu descanso", afirmou.