Quarto fechado e carvão: o que se sabe sobre caso de avó, mãe e neta mortas

Avó, mãe e neta foram encontradas mortas em um apartamento em Belo Horizonte, e o caso segue em investigação. Veja o que se sabe até agora:

O que aconteceu

Daniela Teixeira Antonini, 42, foi encontrada morta com a filha, Giovanna Antonini Vasconcelos, de 1 ano e 11 meses, e a mãe, Cristina Lúcia Bastos Teixeira, 68, em um apartamento no bairro Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte. Elas estavam deitadas na mesma cama, ao lado de quatro cachorros também mortos. O caso foi registrado no dia 9 de maio.

A síndica do prédio foi quem chamou a polícia. Ela foi procurada pela avó paterna da criança, que disse que não conseguia fazer contato com as mulheres. Ao subir até o apartamento das vítimas, ela sentiu um cheiro forte e ligou para a PM.

O quarto estava lacrado, com janelas fechadas e bandejas contendo carvão queimado. A suspeita preliminar é de intoxicação por monóxido de carbono. A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos e informou que nenhuma hipótese é descartada.

Daniela era mãe solo e cuidava sozinha da filha, que nasceu com atresia de esôfago, uma malformação congênita rara. Giovanna passou por três cirurgias, teve sepse e pneumonia durante o primeiro ano de vida. Após a alta, em setembro de 2023, seguia alimentada por sonda e exigia cuidados médicos permanentes.

'Mãe exemplar'

A enfermeira Ana Medeiros, amiga de Daniela, foi uma das últimas pessoas a conversar com a mulher antes da tragédia. As duas mantinham contato frequente desde a internação de Giovanna, e continuaram próximas mesmo após a alta hospitalar.

O último diálogo aconteceu uma semana antes das mortes, quando Ana procurou saber como a bebê estava após uma nova consulta médica. "Na sexta-feira anterior, dia 2, eu havia conversado com ela. Mandei mensagem para saber como elas estavam, porque a Giovanna tinha passado por uma internação recente."

Segundo Ana, Daniela respondeu e até enviou imagens da filha. "Ela me mandou vídeo da Giovanna, conversou comigo, falamos um tempão via WhatsApp, via áudio. Ela falou que tinha uma consulta da Giovanna na segunda-feira, que ia ver como estava a situação, para ver se ela já podia comer alimentos sólidos."

Ana também é fotógrafa e havia feito ensaios com Daniela, a filha e a mãe. "Em 2023, foi o primeiro Natal da Giovanna, eu fiz um ensaio fotográfico de Natal da Giovanna. E nesse ensaio foi a mãe dela, a Dani e a Giovanna." Ela lembra que outras sessões foram realizadas, inclusive com presentes entregues pessoalmente: "Foram três ensaios que eu fiz dela, e uma outra vez que fui levar um canguru (equipamento para carregar bebês) na casa dela".

A amiga soube da tragédia por meio de uma imagem publicada pela imprensa --tirada por ela. "Quando vi, fiquei arrasada, porque eu nunca, mas nunca imaginaria uma situação dessa acontecendo. Daniela sempre foi uma mãe exemplar, muito cuidadosa. Foi um choque total", conta.

Ela diz que Daniela tinha histórico de depressão e usava medicamentos. "Ela tomava medicação controlada. Tinha histórico de depressão, mas a gente ainda não tem respostas. Não sei dizer exatamente o que pode ter acontecido."

Mãe narrava recuperação da bebê

Daniela compartilhava em suas redes sociais momentos de superação, afeto e dor. Em setembro de 2023, após a alta hospitalar da filha, escreveu: "Enfim [Giovanna] teve alta. Três meses, três intervenções cirúrgicas, uma septicemia, uma pneumonia depois. Partiu casa! Nova fase".

Ela também usava o perfil para lembrar o pai, que já morreu. "Mais um Dia dos Pais sem você, papai! É, senhor Danilo Antonini, tenho certeza que não imaginava a falta que faria no mundo", publicou. "A saudade aperta, mas só tenho a agradecer a Deus por ter me dado um pai que seguiu presente até depois que partiu."

Violência doméstica

Daniela foi vítima de violência doméstica em 2023 e obteve medidas protetivas contra o ex-companheiro. A informação foi confirmada ao UOL pela 2ª Promotoria de Justiça de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, houve oferecimento de denúncia, e o processo segue em andamento. Não há informação sobre qualquer ligação do fato com as mortes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também confirmou que a ação penal, por lesão corporal leve, tramita na comarca de Coronel Fabriciano. A medida protetiva deferida à época já foi encerrada. O UOL não conseguiu contato com o réu ou sua defesa.