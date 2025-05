Uruguai decreta três dias de luto nacional pela morte de José Mujica

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, decretou três dias de luto para as cerimônias de despedida do ex-presidente José "Pepe" Mujica no Parlamento uruguaio. "Sentiremos muito a sua falta, velho querido", declarou Orsi, que participou do translado do corpo de Mujica de sua residência em direção ao centro de Montevidéu nesta quarta-feira (14).

O Uruguai decretou luto nacional pela morte do ex-presidente José "Pepe" Mujica até 16 de maio e o país se prepara o velório e as despedidas formais do líder e fundador do Movimento de Participação Popular (MPP), após seu falecimento, aos 89 anos, divulgado na terça-feira (14).

Mujica morreu após meses sofrendo de câncer de esôfago que se espalhou para o fígado, em janeiro, quando o ex-guerrilheiro anunciou categoricamente que sua vida estava chegando ao fim. "Estou morrendo", disse Mujica na ocasião.

Espera-se que milhares de pessoas compareçam ao funeral de Estado na quarta-feira, que incluirá uma caravana por Montevidéu, de acordo com a presidência e segundo informações do periódico uruguaio Ámbito.

Yamandú Orsi presta apoio

O presidente Yamandú Orsi visitou a fazenda Rincón del Cerro, em um bairro de Montevidéu a cerca de 15 km do centro, onde fica a casa que José Mujica morava com sua esposa e ex-vice-presidente do Uruguai, Lucía Topolansky, de 80 anos, para acompanhar a retirada do corpo de Mujica para as cerimônias fúnebres que devem prosseguir pelos próximos dias.

Segundo informações do Ámbito, o corpo de Mujica já foi removido e Orsi, juntamente com outros assessores do MPP e o secretário da presidência, Alejandro Sánchez, acompanharam a viúva do ex-presidente nesse processo.

Orsi já havia se despedido do líder da coalizão uruguaia de centro-esquerda Frente Ampla nas redes sociais.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. ? Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025

Segundo o El País Uruguay, fontes parlamentares e da Frente Ampla, o corpo do ex-presidente segue agora a caminho da Plaza Independencia, onde fica a Torre do Poder Executivo uruguaio. No local, Yamandú Orsi deve colocar a bandeira nacional sobre o caixão de "Pepe" Mujica.

Por volta das 11 horas locais de hoje, o cortejo fúnebre seguirá para a sede do Movimento de Libertação Nacional (MLN) - no centro de Montevidéu -, depois para a sede do MPP, de onde partirá para a sede da Frente Ampla.

O destino final do cortejo será o Palácio Legislativo, onde haverá o velório oficial previsto para durar até a tarde de quinta-feira, de acordo com as informações iniciais.

São esperados para o velório líderes como o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, amigo de Mujica, o chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, e a ex-presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, entre outros.

Uma cerimônia íntima de cremação está prevista para este final desta semana.