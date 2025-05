UOL entrevista o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje, ao vivo, às 11h

O UOL entrevista hoje, com exclusividade, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A entrevista será realizada pela chefe da sucursal do UOL em Brasília, Carla Araújo, e pelo colunista do UOL Josias de Souza, a partir das 11h. A conversa será ao vivo e transmitida no Canal UOL, na home do UOL e no YouTube do UOL. O ex-presidente vai falar sobre o processo em que é réu por suposta tentativa de golpe, seu estado de saúde após uma nova cirurgia e seus planos políticos para 2026. Ele também deve falar sobre a expectativa do projeto de anistia e sua avaliação do atual governo.

Morre o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, aos 89 anos. O político, ex-guerrilheiro e ícone da esquerda na América Latina enfrentava um câncer no esôfago e estava em cuidados paliativos após suspender o tratamento no início do ano. Na segunda-feira, sua esposa Lucía Topolanski contou a uma rádio local que ele recebia cuidados para alívio da dor em casa, e que estava em 'fase terminal'. O casal morava em uma chácara em Rincón del Cerro, na periferia de Montevidéu, onde cultivam flores e hortaliças. Mesmo quando presidente, Mujica mantinha a vida sem luxos. Ele renunciou a parte do salário e doou mais de R$ 1 milhão para um plano de habitação social. Além de presidente, Mujica foi deputado, senador e ministro da Agricultura. Ele se aposentou definitivamente da vida política em 2020, quando renunciou ao cargo de senador por problemas de saúde. Saiba mais sobre ele e leia frases marcantes.

Bolsa bate recorde e dólar vai a menor valor desde outubro. A trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China e índices positivos da inflação americana refletiram positivamente nos mercados e levaram a Bolsa brasileira a renovar seu recorde histórico. Ao final do pregão, o Ibovespa fechou em disparada de 1,75%. O dia também foi positivo no mercado de câmbio, com o dólar em forte queda de 1,37%, fechando cotado a R$ 5,606, o menor valor desde outubro do ano passado. Estados Unidos e China fecharam um acordo na segunda-feira, em reunião em Genebra, com uma trégua de 90 dias na cobrança de tarifas recíprocas e renegociação das taxas. Saiba mais.

INSS afirma que notificou todos os beneficiários que tiveram descontos. O Instituto Nacional do Seguro Social disse que os 9,4 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto em seus benefícios por associações já foram notificados por meio da plataforma Meu INSS. Foram notificadas todas as pessoas que tiveram descontos, mas não especificados quais foram feitos ilegalmente. Hoje começa o processo em que os aposentados e pensionistas poderão identificar esses descontos e informar ao INSS se autorizaram ou não. Cerca de R$ 6 bilhões de reais foram descontados, dos quais ainda se apura quantos desses descontos foram ilegais. Serão devolvidos os valores descontados indevidamente entre março de 2020 e março de 2025.

Morre Divaldo Franco, líder espírita considerado sucessor de Chico Xavier. O médium e líder religioso que liderou trabalhos filantrópicos por mais de 70 anos, foi um dos principais disseminadores da doutrina espírita no Brasil e morreu ontem aos 98 anos. A causa da morte não foi divulgada. Nos últimos anos, ele vinha enfrentando problemas de saúde, incluindo um câncer na bexiga. Divaldo Franco nasceu em Feira de Santana, na Bahia, e sua trajetória como líder religioso começou em 1947, ano em que fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador. Ao longo de sua trajetória, realizou mais de 12 mil conferências em cerca de 2.000 cidades brasileiras e visitou mais de 60 países. Também escreveu mais de 200 livros que ele alegava terem sidos psicografados sob orientação da sua guia, o espírito Joanna de Ângelis. Saiba mais sobre ele.

Garimpeiros do AM ameaçam 'meter bala' contra operação da PF e Ibama. Por meio de grupos de WhatsApp, garimpeiros que atuam na extração ilegal de ouro no rio Madeira, no sul do estado do Amazonas, falam em motim e reação a tiros contra agentes da Polícia Federal e do Ibama que realizam uma operação na região. Eles trocam mensagens para avisar sobre os locais em que as operações estão ocorrendo nos rios e registram imagens de deslocamento de viaturas nas estradas. A Folha teve acesso a mensagens trocadas entre os eles e em uma delas um homem diz: "Tá na hora de meter bala nesses arrombados aí". Um outro fala em causar confusão durante as festas de aniversário do município de Humaitá, que completa 155 anos amanhã e tem uma agenda com uma série de eventos e shows. Ouça os áudios.