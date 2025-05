Trens de SP vão chegar a 160 km/h; saiba qual será o tempo de viagem

Projetos de novas linhas de transporte de passageiros por ferrovias estão em andamento no estado de São Paulo.A TIC (trens intercidades) Eixo Leste, que ligará São Paulo a São José do Campos, no Vale do Paraíba, será a mais rápida, com velocidade média de 104,5 km/h. Conheça as linhas.

O que aconteceu

São Paulo tem ao todo 40 projetos de expansão ferroviária. Eles estão divididos entre TICs (trens intercidades), VLTs (veículos leve sobre trilhos), trens urbanos e metrô.

Programa prevê construção de mais de mil quilômetros de malha férrea, segundo o governo paulista. Ao todo, as iniciativas estão estimadas em R$ 194 bilhões, custeadas por meio de parcerias público-privadas.

Trens intercidades serão os mais rápidos

Linha que ligará São Paulo a São José do Campos, chamada de TIC Eixo Leste, será a mais rápida. Terá velocidade média de 118,08 km/h. A velocidade máxima poderá chegar a 160 km/h. Com extensão estimada entre 80 quilômetros e 130 quilômetros, o trajeto total deverá ser realizado em 75 minutos.

Na sequência, vem o TIC Eixo Oeste, da capital a Sorocaba. A linha terá velocidade média de 104,5 km/h, podendo atingir até 140 km/h. O percurso total terá 100 quilômetros de extensão e levará 60 minutos para ser percorrido.

Depois aparece o TIC Eixo Norte, que ligará a capital a Campinas. A velocidade média dos trens vai variar entre 95 km/h, da Barra Funda a Jundiaí, e 56 km/h, de Jundiaí a Campinas. Em algumas partes, os trens também poderão atingir 140 km/h. O percurso total terá 101 quilômetros, feitos em 64 minutos.

Lanterninha será o TIC Eixo Sul, que irá de São Paulo até a Baixada Santista. A velocidade média será de 68,33 km/h. Apesar de ser a mais lenta entre as quatro linhas de trens intercidades, poderá chegar a 140 km/h em algumas partes do percurso. O trajeto total terá de 80 quilômetros a 130 quilômetros de extensão e vai levar 90 minutos.

Por que velocidades média e máxima variam tanto? Por mais que os veículos tenham capacidade de se mover rapidamente, a velocidade média cai por causa da existência de paradas e reduções necessárias ao longo do trajeto.

Para efeito de comparação, a velocidade média dos trens da CPTM é de 40 km/h a 50 km/h. Ela varia dependendo da linha e do trecho.