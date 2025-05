Tiros israelenses atingem perímetro de posto de manutenção da paz da ONU no Líbano, diz Unifil

CAIRO (Reuters) - A Força Interina da ONU no Líbano (Unifil) disse nesta quarta-feira que o perímetro de uma de suas posições de manutenção da paz no sul do Líbano foi atingida por fogo direto do Exército israelense.

Em um comunicado, a Unifil disse que o incidente de terça-feira foi o primeiro do tipo desde que Israel e o grupo militante libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, concordaram com um cessar-fogo em novembro passado.

Não houve comentário imediato do Exército israelense sobre o incidente, no qual a Unifil disse que uma de suas bases na aldeia de Kfar Shouba, no sul do Líbano, foi atingida.

"Nos últimos dias, a Unifil também observou outro comportamento agressivo da IDF (Forças de Defesa de Israel) em relação às forças de paz que realizam atividades operacionais de acordo com a Resolução 1701 do Conselho de Segurança", disse, referindo-se a resolução da ONU adotada originalmente em 2006 para encerrar hostilidades entre Israel e o Hezbollah.

O incidente de terça-feira ocorreu próximo à Linha Azul, uma demarcação mapeada pela ONU que separa o Líbano de Israel e as Colinas de Golã ocupadas por Israel.

Qualquer cruzamento não autorizado da Linha Azul por terra ou por ar de qualquer lado constitui uma violação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança.

A Unifil citou outros supostos incidentes que atribuiu ao Exército israelense, incluindo ser alvo de lasers enquanto realizava uma patrulha com o Exército libanês na cidade de Maroun al-Ras, na fronteira sul, na terça-feira.

Israel continuou a atacar ocasionalmente áreas no sul do Líbano, afirmando que estava alvejando infraestrutura do Hezbollah. Também atacou diversas vezes subúrbios ao sul de Beirute, controlados pelo Hezbollah.

Os termos do cessar-fogo exigem que nem o Hezbollah nem qualquer outro grupo armado tenha armas em áreas próximas à fronteira ao sul do rio Litani, que deságua no Mediterrâneo cerca de 20 km ao norte da fronteira israelense.

Também determinam que Israel retire as tropas do sul e que o Exército libanês se desloque para a região da fronteira.

O Líbano e Israel se acusaram mutuamente de não implementar totalmente o acordo. Israel ainda mantém tropas em cinco posições no topo de colinas no sul. Foguetes foram disparados do Líbano em direção a Israel duas vezes, embora o Hezbollah tenha negado qualquer participação.

Israel matou milhares de combatentes do Hezbollah na guerra, destruiu grande parte de seu arsenal e eliminou seus principais líderes, inclusive Hassan Nasrallah.

O conflito se agravou após o Hezbollah abrir fogo no início da atual guerra em Gaza, declarando solidariedade ao aliado palestino, o Hamas.

(Reportagem de Menna Alaa El-Din e Hatem Maher)