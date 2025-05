O que pode causar perda em gestação avançada, como ocorreu com Tati Machado

A equipe de Tati Machado, 33, comunicou que a apresentadora perdeu seu primeiro filho, Ravi, com 33 semanas de gestação. A causa da morte ainda está sendo investigada. Perdas em gestações avançadas são raras.

O que causa?

Perdas gestacionais avançadas são raras, mas devastadoras, diz Elias Júnior, presidente da Comissão Nacional Especializada em Assistência ao Abortamento, Parto e Puerpério da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia). Nos países desenvolvidos, os casos ocorridos a partir da 28ª semana vão de 0,3 a 0,5% dos bebês. No Brasil, variam de 1 a 1,2%. Já a média global é 1,43%, de acordo com relatório Stillbirths, do Unicef em parceria com a Organização Mundial de Saúde, em 2023.

As principais causas de perda gestacional estão ligadas a condições como:

Diabetes gestacional;

Pré-eclâmpsia;

Trombofilia;

Infecções;

Restrição de crescimento;

Anemia fetal;

Alterações genéticas;

Alterações cardíacas.

Algumas causas podem ser mais complexas. De acordo com a obstetra Larissa Cassiano, alterações genéticas e cardíacas são mais difíceis e nem sempre podem ser tratadas durante a gestação. O obstetra Elias Ferreira De Melo Júnior também aponta a trombofilia —uma condição sanguínea que propicia o desenvolvimento de uma trombose— como uma as mais perigosas.

Entre as citadas, a mais difícil de ser investigada é a trombofilia: suas ações vão impactando a placenta muito lentamente e nem sempre se consegue um diagnóstico a tempo de salvar o bebê.

Elias Júnior, presidente da Comissão Nacional Especializada em Assistência ao Abortamento, Parto e Puerpério da Febrasgo

O parto normal é a melhor via para a chegada de um natimorto. Caetano diz que o correto é respeitar como a paciente quer passar por esse momento, mas que, idealmente, pelos riscos comuns em uma cesariana (por ser uma cirurgia), o melhor é o parto normal, de forma induzida.

Algumas querem ver o bebê, outras não. É importante esclarecer todo o processo para que ela se sinta o mais acolhida possível. Larissa Cassiano, obstetra e mestra em gestação de alto risco pela USP

Investigação da morte

A placenta é enviada para um estudo histopatológico (análise do tecido). "Dessa forma podemos comprovar se houve alguma coagulação inoportuna que ocluiu (bloqueou) os vasos da placenta", diz Elias Júnior.

Também são feitos exames de sangue. Neles, são verificados o percentual de ácido úrico, hemograma com contagem de plaquetas, creatinina, e a proteína C reativa, que podem ajudar no diagnóstico.

Corpo do bebê pode ser examinado. Em algumas situações, pode ser necessário o exame do feto para descartar malformações que não foram vistas nos exames de imagem.

Quando procurar ajuda médica?

Cassiano recomenda que gestantes procurem ajuda médica quando notarem mudança no padrão de movimento do bebê após 29 semanas de gestação. Se em duas horas não forem observados pelo menos 10 movimentos do bebê ou se o bebê não se movimentar após a alimentação da mãe, a recomendação é buscar atendimento.

O caso de Tati Machado

Com 33 semanas de gestação, a apresentadora notou uma ausência de movimentos em sua barriga. "Até então a gravidez transcorrida de forma saudável e já se encontrava na reta final", informou um comunicado emitido pela equipe da jornalista.

Após alguns exames, a equipe médica constatou a morte do primeiro filho que Tati estava esperando. "Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas".

A apresentadora passou pelo trabalho de parto, descrito por sua equipe como um processo "cercado de amor, coragem e profunda dor". Ainda de acordo com o comunicado, após o procedimento, Tati Machado se encontra estável e sob cuidados.

Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno, e toda família precisam.