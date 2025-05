Tales: Lula pode se irritar, mas imprensa cumpriu papel sobre fala de Janja

A imprensa exerceu seu papel ao abordar as declarações da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, sobre o TikTok na China, apesar de o presidente Lula (PT) se irritar com o vazamento desta informação, afirmou o colunista Tales Faria na edição de hoje do UOL News.

Segundo a jornalista Andreia Sadi, da GloboNews, ontem, durante jantar com Xi Jinping, presidente da China, Janja pediu a palavra para falar sobre os efeitos nocivos do TikTok e disse que a rede social chinesa favoreceria o avanço da extrema-direita no Brasil. Lula se mostrou incomodado com o vazamento da conversa.

Lula está irritado como o vazamento. Pode ficar irritado à vontade. A imprensa cumpriu o papel dela. Alguém deve ter ligado e conversado com uma fonte que está lá, que pode ser um parlamentar, ministro ou o que for.

Lula pode ficar irritado à vontade porque isso se repetirá várias vezes. Em toda viagem presidencial, há contato entre fontes que estão lá e repórteres. Ele tem que aceitar que a política é assim. Ele é um homem público e a imprensa vai atrás das informações. O risco de vazamento nesses encontros é grande. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, a fala de Janja não tem potencial para prejudicar o governo Lula, uma vez que abordou um tema relevante e que precisa ser discutido.

Sinceramente, não vejo estrago. A explicação é de que Lula começou a falar no TikTok, e é importante que esse assunto seja tratado e o Congresso toque o processo de regulamentação das mídias digitais. É natural o presidente puxar esse tema com Xi Jinping, especialmente em um encontro reservado.

Também é natural a Janja falar de como o TikTok prejudica mulheres e crianças com alguns algoritmos dele. Há muito preconceito com a Janja. Já a critiquei antes, mas nesse caso não vejo nada demais. Tales Faria, colunista do UOL

