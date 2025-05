Rede de cafeterias brasileira quer ter 30 lojas em Portugal

A Splash Bebidas Urbanas, rede brasileira de cafeterias especializada em bebidas e alimentos prontos para o consumo, abriu sua primeira unidade fora do país: em Matosinhos, em Portugal. À frente da franquia está o brasileiro Guilherme Ranzani, 45, que mora em Portugal desde 2018. A meta da empresa é ter 30 franquias lá até 2026.

Como será a expansão em Portugal

Por que começar por Portugal? "Buscamos um parceiro estratégico para iniciar a expansão internacional da marca e encontramos essa oportunidade em Portugal. Além da afinidade cultural, o país tem se mostrado receptivo a marcas brasileiras e ao nosso modelo de negócio", afirma Lucas Moreira, CEO da Splash Bebidas Urbanas.

Escolhemos Matosinhos por ser uma cidade com grande fluxo de turistas, proximidade com a praia e forte hábito de consumo de café, o que se alinha bem à proposta da Splash.

Lucas Moreira, CEO da Splash Bebidas Urbanas

A meta é inaugurar mais 29 lojas em Portugal até o final de 2026. O plano de expansão prevê um investimento total de cerca de R$ 15 milhões. "Esse valor contempla a abertura das novas unidades no país, por meio do modelo de franquias. O investimento é realizado gradualmente, à medida que novas lojas são implantadas em diferentes regiões", diz Moreira.

Master franqueado em Portugal

Ranzani é um master franqueado da marca em Portugal. Ou seja, ele detém a licença da marca Splash Bebidas Urbanas para atuar no país. "Isso significa que sou responsável por toda a operação no país, incluindo a expansão da rede, suporte aos franqueados locais e estratégias de marketing", declara.

Investimento de mais de R$ 1 milhão para se tornar master franqueado. "O investimento feito não foi apenas para a abertura da franquia, mas, sim, para a aquisição da licença da marca e o processo de internacionalização da Splash em Portugal", diz Ranzani. Segundo ele, isso envolveu uma série de etapas estratégicas e operacionais, como homologação de novos fornecedores, testes e aprovação de produtos locais (comidas e bebidas) e desenvolvimento de estratégias de marketing específicas para o mercado europeu, entre outras ações.

Novidade no cardápio em Portugal

Bagel de presunto curado faz parte do brunch na loja da Splash em Portugal Imagem: Divulgação

A unidade é uma loja de rua. Está localizada a poucas quadras da praia de Matosinhos, um dos principais pontos turísticos da cidade. Foi inaugurada no final de março deste ano. No primeiro mês de operação, a franquia faturou 15 mil euros (cerca de R$ 95 mil, na cotação do dia 12/5).

Adaptação do cardápio. Produtos portugueses foram incluídos no cardápio. Entre eles, estão a tosta mista de presunto e queijo no pão de Saloio (um pão típico português) e a torta de frango assada com batata chips portuguesa. "O cardápio foi adaptado para incluir opções que dialogassem com os hábitos locais, especialmente com foco em brunch [refeição que combina café da manhã e almoço]", diz Moreira.

Clássicos brasileiros foram mantidos. "Coxinha de frango, empadas e bolo de cenoura com brigadeiro no formato vulcão, que já é um dos favoritos da nossa rede, não poderiam faltar no cardápio", diz Moreira. Mas o produto mais vendido tanto no Brasil quanto na unidade de Portugal é o fraplash, um tipo de frappé com diversas opções de sabores, como café, brigadeiro, paçoca e morango. O fraplash custa a partir de R$ 19,90.

Tamanho da Splash no Brasil

Sabrina Sato é sócia da Splash Bebidas Urbanas Imagem: Divulgação

A Splash Bebidas Urbanas foi aberta em São Paulo, em 2018. Hoje, a rede tem 65 unidades em operação no Brasil. Apenas uma é própria; as demais são franquias.

Uma das sócias da Splash é a apresentadora Sabrina Sato. "Neste primeiro momento, não foi realizada nenhuma ação de marketing com a Sabrina em Portugal", diz Moreira.

Uma franquia da marca custa de R$ 65 mil a R$ 240 mil. São quatro modelos de negócio: Splash delivery (uma dark kitchen que funciona para pedidos feitos somente por app), quiosque, Splash To Go (loja menor dentro de algum estabelecimento) e loja convencional (de rua ou shopping).

Em 2024, a empresa faturou R$ 40 milhões. O lucro não foi revelado.

Antes, veja aceitação do seu produto

Ter marca no exterior valoriza a sua empresa no Brasil. É o que diz Marcos Stahl, consultor de expansão internacional do Sebrae-SP. "Quando uma empresa tem sua marca fora do país, ela se torna mais competitiva por aqui. Afinal, você leva brasilidade para o exterior, mas também pode trazer para cá os diferenciais que os concorrentes de fora têm. Isso ajuda a empresa a ganhar competitividade aqui", afirma.

Seu produto tem aceitação no exterior? Para Stahl, este é um dos principais cuidados que uma empresa deve ter antes de levar sua marca para o exterior. "Mesmo que o produto da sua empresa seja um sucesso aqui, você deve estudar o novo mercado para ver se ele também terá aceitação por lá", diz.

Estudar o mercado. Isso envolve entender como funciona o mercado consumidor do outro país e conhecer bem o seu público-alvo e concorrência. "Antes de traçar a sua estratégia de marketing, você precisa de planejamento e pesquisa muito fortes, antes", diz Stahl.

Computar outros custos envolvidos. Segundo o consultor, dependendo dos produtos, a sua empresa precisará atender a uma série de exigências da legislação de outro país, para que as normas locais sejam cumpridas. "Se a empresa precisar alterar um produto ou uma embalagem, o quanto isso vai elevar o custo final deste produto?", diz ele.

