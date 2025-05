S&P tem estabilidade com foco de investidores em desdobramentos sobre comércio

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - O S&P 500 mostrava estabilidade nesta quarta-feira, após um início da semana forte devido a dados sobre a inflação nos Estados Unidos e à trégua tarifária entre os EUA e a China, com os investidores voltando sua atenção para os desdobramentos do comércio global.

Oito dos 11 principais setores do S&P eram negociados em baixa, embora um avanço de 0,5% no setor de tecnologia da informação ajude a evitar perdas maiores.

A maioria das ações de megacaps e de crescimento subiam, com a Nvidia liderando o movimento com um salto de 2,1%. A Advanced Micro Devices ganhava 5,4% depois que a fabricante de chips aprovou um novo programa de recompra de ações de US$6 bilhões.

Como o presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu US$600 bilhões em compromissos da Arábia Saudita durante sua viagem pelos Golfo, várias empresas de tecnologia dos EUA anunciaram acordos relacionados à inteligência artificial no Oriente Médio na terça-feira.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,07%, para 42.170,40 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,03%, a 5.888,16 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,26%, para 19.060,35 pontos.

O mercado acionário dos EUA apresenta ganhos desde que os Estados Unidos e a China fizeram uma pausa em sua feroz disputa tarifária, sinalizando um esforço conjunto para evitar uma desaceleração econômica global.

Os EUA reduzirão temporariamente as tarifas extras impostas às importações chinesas de 145% para 30% por três meses, enquanto as tarifas chinesas sobre as importações dos EUA cairão de 125% para 10% no mesmo período.

"Embora, sem dúvida, ainda haja incertezas e detalhes a serem resolvidos com a negociação comercial com a China, o alívio das tensões aparentemente é suficiente para os mercados", disse Rick Gardner, diretor de investimentos da RGA Investments, em comentários enviados por email.

"Os mercados são tipicamente voltados para o futuro e estão precificando um ambiente em que os EUA e a China podem negociar entre si", disse ele.