Sabão em pó, líquido ou em cápsula: qual é a melhor opção para lavar roupa?

Se você já se perguntou qual é o sabão ideal na hora de lavar roupas, saiba que escolher entre a versão em pó, líquida ou em cápsulas pode trazer diferença no resultado da lavagem.

As três opções deixam suas roupas limpas, é verdade, mas elas não são iguais. O Guia de Compras UOL conversou com um especialista para mostrar as diferenças, vantagens e desvantagens de cada tipo de sabão. Confira:

Diferenças químicas

Vamos começar pelo básico: existe uma razão óbvia pela qual usamos produtos químicos para lavar nossas roupas. A água, por si só, não é capaz de fazer uma limpeza eficaz. Ela não remove manchas, não elimina as bactérias do tecido e não deixa a roupa perfumada.

A ideia do sabão é ajudar a reaproveitar as suas roupas, aumentar a durabilidade delas, conseguir usá-las por mais tempo, mantendo um aspecto mínimo de qualidade. Vicente Gomes, mestre em físico-química e que trabalha há nove anos com pesquisa e desenvolvimento de produtos de limpeza

Os três tipos de produto entregam uma boa limpeza. A diferença, segundo Gomes, está na composição deles.

Em geral, um sabão precisa ter:

Enzimas, que ajudam a quebrar a sujeira em partículas menores;

Tensoativos, que dispersam a sujeira na água e fazem com que ela saia na lavagem;

Branqueadores ópticos, que deixam o tecido com um aspecto mais branco.

Mas há ativos líquidos que não são possíveis de usar em sabão em pó, por exemplo, que não possui água em sua composição. "Com o sabão em pó, eu fico um pouco limitado. Eu não consigo colocar todos os ingredientes que vão numa formulação líquida", disse o especialista.

Vantagens de cada um

Sabão em pó

Sabão em pó Imagem: Getty Images

Entre os três tipos, o sabão em pó é o mais barato e, por isso, é muito mais usado que os demais. Ele também é mais versátil, já que pode ser utilizado na limpeza de outras superfícies, como um chão de banheiro, por exemplo.

Além disso, o impacto ambiental do sabão em pó é menor: por ser um produto concentrado, transporta-se mais sabão a cada carga de caminhão, por exemplo, do que um sabão líquido ou em cápsulas. Portanto, ele tem menor pegada de carbono.

O fato de ser vendido tradicionalmente em embalagens de papelão também é um ponto a favor: é um material mais biodegradável do que as embalagens de plástico usadas nos sabões líquidos.

Sabão líquido

Sabão líquido Imagem: Getty Images

Além de possuir mais ingredientes do que a versão em pó, o sabão líquido tem a vantagem de poder ser aplicado diretamente sobre uma mancha, tornando a sua limpeza mais efetiva em pontos específicos.

Fazer isso com sabão em pó, segundo Gomes, não é recomendado, pois ele pode danificar o tecido e deixar resíduos.

Sabão em cápsulas

O sabão em cápsulas, também conhecido no mercado como "pods", é muito parecido com o líquido. A diferença está na concentração do produto e na facilidade da sua aplicação: ele já vem com a dosagem mais indicada para a lavagem.

Desvantagens

O sabão em pó tem mais alcalinidade, ou seja, é mais capaz de neutralizar ácidos. Isso é ruim para um tecido mais delicado, como seda ou viscose, já que o produto ataca as fibras do material e pode desgastar e descolorir.

"Já viu uma roupa com buraquinhos? Isso é sinal de um tecido mais maleável perdendo suas fibras", afirma Gomes. Para esse tipo de tecido, prefira usar os sabões líquidos.

O produto em pó também não é tão recomendável para máquinas do tipo "front load", ou seja, que abrem pela frente. O sabão em pó faz muita espuma, mais do que esse tipo de máquina comporta, e isso pode deteriorar a placa do eletrodoméstico. Se mesmo assim você optar por usá-lo numa máquina dessas, prefira uma dosagem bem menor do que a utilizada na máquina "top load" (que abre por cima).

Já os sabões líquidos e em cápsulas trazem impacto ambiental maior por serem vendidos em embalagens de plástico, enquanto o sabão em pó é vendido em caixas de papelão.

Além disso, os sabões em cápsulas são bem mais caros, sendo mais comum fora do Brasil.

