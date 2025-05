Sabalenka perde para Zheng e cai nas quartas de final em Roma

Campeã no início de maio do WTA 1000 de Madri, a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, foi eliminada nas quartas de final do torneio de Roma pela chinesa Zheng Qinwen (N.8) nesta quarta-feira (14).

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, disputados no saibro de Roland Garros, Zheng fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 37 minutos.

Semifinalista em Roma pela primeira vez na carreira, a chinesa de 22 anos terá como próxima adversária a americana Coco Gauff (N.3), que mais cedo bateu a russa Mirra Andreeva (N.7).

A 11 dias do início de Roland Garros (25 de maio - 8 de junho), Zheng conseguiu sua primeira vitória sobre Sabalenka em sete confrontos, depois de ter perdido os seis primeiros, todos eles em quadra dura.

Finalista em Roma no ano passado, a bielorrussa chegou à capital italiana depois de conquistar seu terceiro título em Madri (2021, 2023 e 2025).

Vice-campeã do Aberto da Austrália e do WTA Finals em 2024, a atual temporada está sendo mais discreta para Zheng.

Seus melhores resultados até o momento haviam sido três quartas de final, nos WTA 1000 de Indian Wells e Miami (quadra dura) e no WTA 500 de Charleston (saibro).

