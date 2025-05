Rodrygo responde às especulações sobre seu futuro: 'Parem de criar coisas'

O atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, quebrou o silêncio nesta quarta-feira (14) para desmentir as especulações das últimas semanas sobre seu futuro: "Parem de criar coisas", escreveu em uma mensagem nas redes sociais.

Os rumores na imprensa espanhola aumentaram depois que Rodrygo ficou no banco de reservas na derrota do time merengue para o Barcelona no último domingo (4 a 3), e de sua saída do treino de terça-feira, aparentemente por problemas físicos que o deixaram de fora da lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira contra o Mallorca.

"Obrigado a todos pelas mensagens e preocupações. Voltarem em breve. Parem de criar coisas", escreveu Rodrygo no Instagram, onde publicou uma imagem de suas pernas em um tratamento de recuperação muscular.

Em entrevista coletiva na véspera, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, minimizou o assunto em torno do atacante brasileiro: "Rodrygo teve um processo febril que não lhe permitiu estar no seu melhor nível; Hoje [terça-feira] no treinamento, teve um incômodo na perna".

Durante o treino, o jogador de 24 anos teve uma conversa com Ancelotti e depois deixou o campo cabisbaixo, levando a mão à parte posterior da coxa esquerda.

"Ele não estava bem, não se recuperou bem da febre. Depois, surgiram muitas especulações sobre isto. Todos têm um carinho especial pelo Rodrygo, principalmente eu", disse Ancelotti.

A imprensa espanhola especulou que Rodrygo já não queria mais jogar no Real Madrid e que, inclusive, teria se negado a entrar em campo contra o Barcelona depois de não ter sido escalado como titular.

A três rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, o Real Madrid está sete pontos atrás do Barcelona, que pode selar o título já nesta quarta-feira, caso o time merengue empate ou perca o jogo contra o Mallorca.

