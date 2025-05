Republicanos avançam plano de corte de impostos de Trump após debate durante a noite

Por Bo Erickson e David Morgan e Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - Parlamentares republicanos avançaram com os elementos de um pacote orçamentário abrangente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, após um debate que durou a noite toda, quando um comitê importante votou ao longo de linhas partidárias para aprovar cortes de impostos que acrescentarão trilhões de dólares à dívida do país.

A votação de 26 a 19 do Comitê de Meios e Modos da Câmara dos Deputados, que redige as leis tributárias, representa uma vitória inicial para os republicanos, que ainda têm muitos obstáculos a superar antes de levar o amplo pacote de cortes de impostos à mesa de Trump para ser sancionado como lei.

A votação ocorreu depois de um debate que durou a noite toda e viu pelo menos um parlamentar adormecer. Os republicanos rejeitaram uma série de mudanças propostas pelos democratas, que criticaram o projeto de lei como uma doação para os ricos, com redução dos benefícios de saúde e alimentação para os pobres e piora da situação financeira do país.

Um comitê separado da Câmara ainda estava debatendo uma proposta republicana para restringir a elegibilidade para o plano de saúde Medicaid, que cobre 71 milhões de norte-americanos de baixa renda, com uma votação prevista para o final do dia.

Isso economizará US$715 bilhões para o governo federal e tirará 7,7 milhões de pessoas do programa, de acordo com o independente Escritório Orçamentário do Congresso. A polícia escoltou pelo menos cinco manifestantes, incluindo três em cadeiras de rodas, no início do debate na terça-feira.

O plano de Trump acrescentará trilhões de dólares à dívida do país, que, em US$36,2 trilhões, equivale atualmente a 127% do PIB. O pacote prevê um empréstimo adicional de US$4 trilhões, embora o custo total seja incerto até o momento.

Ele estenderia os cortes de impostos aprovados no primeiro mandato de Trump, que vão expirar no final do ano, e acrescentará novos incentivos fiscais para trabalhadores, aposentados e escolas particulares.

Para compensar parte do custo, o pacote cancelará programas de energia verde aprovados pelo presidente Joe Biden.

Os republicanos precisarão se manter unidos para aprovar o projeto de lei na Câmara, onde detêm uma estreita maioria de 220 a 213 votos. A proposta também precisará ser aprovada no Senado, que os republicanos controlam por 53 a 47 assentos.

O prazo para elevar o teto da dívida do país, que se aproximará em meados do anos, também está pressionando os republicanos a trabalharem rapidamente.

O pacote aumentará o limite da dívida em US$4 trilhões e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, pediu aos parlamentares que ajam até meados de julho para evitar um calote que abalaria a economia global.