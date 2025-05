Raízen tem prejuízo líquido ajustado de R$ 2,514 bi no 4º trimestre fiscal 24/25

São Paulo, 14 - A Raízen registrou prejuízo líquido de R$ 2,514 bilhões no quarto trimestre do ano fiscal 2024/25, que compreende o período entre 1º de janeiro e 31 de março de 2025, uma alta de 186% ante o prejuízo de R$ 879 milhões que havia sido registrado em igual intervalo do ano fiscal anterior.A receita líquida da Raízen cresceu 7,5% na base anual, de R$ 53,685 bilhões de janeiro a março de 2024 para R$ 57,727 bilhões em igual período de 2025. O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou positivo em R$ 1,721 bilhão, queda de 53,3% ante os R$ 3,686 bilhões de igual trimestre do ano anterior, em valores ajustados.A alavancagem da Raízen, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, subiu de 1,3 vez no quarto trimestre de 2023/24 para 3,2 vezes em igual período de 2024/25. A dívida líquida encerrou o trimestre em R$ 34,26 bilhões, o que representa um aumento de 78,9% em relação ao ano anterior. Já o capex do trimestre totalizou R$ 4,507 bilhões, recuo de 12% ante os R$ 5,120 bilhões de 2023/24.