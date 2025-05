Radar na Suíça flagra, pela 2ª vez, pato em alta velocidade - Ave foi fotografada a 52 km/h, muito acima do limite permitido na via. Há exatos sete anos, um pato parecido já havia sido flagrado pelo mesmo radar, na mesma velocidade. "Um reincidente", brincou a polícia.Policiais da comuna suíça de Köniz, na região de Berna, depararam-se com uma infração de trânsito inusitada: um pato foi flagrado por um radar fotográfico a 52 quilômetros por hora, muito acima dos 30 quilômetros por hora permitidos na via.

O registro ocorreu em 13 de abril, na Wangentalstrasse, e foi compartilhado nesta terça-feira (13/05) pela polícia local, que suspeita de reincidência.

Uma ave muito parecida já havia sido flagrada pelo mesmo radar, exatamente sete anos antes e também a 52 quilômetros por hora. "Um conhecido pato pé de chumbo e reincidente", escreveu o governo de Köniz em um post bem-humorado no Facebook.

A polícia descartou que a foto possa ter sido manipulada, e citou que o radar localizado passa por calibração e checagem periódica. O caso foi repercutido inicialmente pelo jornal Berner Zeitung.

E a bem da verdade, patos não são os únicos infratores. O jornal FAZ lembrou que, em 2024, uma pomba também foi flagrada por um radar de velocidade na cidade alemã de Hagen, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, a 40 quilômetros por hora – dez acima do permitido na via.

bl/cn (ots)