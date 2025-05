Quem estava na comitiva de Lula na viagem a Pequim, na China?

O presidente Lula volta hoje da viagem a Pequim, na China, aonde foi acompanhado de onze ministros. Ontem, ele criticou um deles, sem identificá-lo, pelo vazamento de uma conversa entre Janja e o líder chinês, Xi Jinping.

O que aconteceu

Lula negou que Janja tenha cometido gafe e disse que, se o ministro se sentiu incomodado, deveria ter pedido para sair. "Vi na matéria que o ministro ficou incomodado. Se o ministro estivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala", disse. Ele não explicou, no entanto, a quem se referia.

Ontem, a jornalista Andreia Sadi, da GloboNews, informou que uma intervenção da primeira-dama teria causado constrangimento durante um jantar com Xi. O presidente disse que falou com Xi sobre o uso do TikTok no Brasil, e que Janja pediu a palavra para explicar os efeitos nocivos na rede social em mulheres e crianças.

Presidente manifestou incômodo com vazamento da conversa. "Eu acho estranho como essa pergunta chegou à imprensa porque estavam só os meus ministros lá, o Alcolumbre [Davi, presidente do Senado] e o [deputado] Elmar Nascimento. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal."

Lula foi a Pequim com uma grande delegação, com 11 ministros, parlamentares e auxiliares. O UOL perguntou ao Planalto quais eram os participantes do jantar. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Quem foi à China com Lula?

Janja Lula da Silva, primeira-dama

Davi Alcolumbre (União-AL), presidente do Senado

Elmar Nascimento (União-BA), 2º vice-presidente da Câmara

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores

Rui Costa, ministro da Casa Civil

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos,

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária,

Alexandre Padilha, ministro da Saúde

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento

Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações

Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Paulo Teixeira, Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia (PT)

Rafael Fonteles, governador do Piauí (PT)

Weverton Rocha, senador (PDT-MA)

Rogério Carvalho, senador (PT-SE)

José Guimarães, deputado (PT-CE)

Daniel Almeida, deputado (PCdoB-BA)

Talíria Petrone, deputada (PSOL-RJ)

Fausto Pinato, deputado (PP-SP)

Rodrigo Gambale, deputado (Podemos-SP)

Ruy Carneiro, deputado (Podemos-PB)

Celso Amorim, embaixador e assessor especial do presidente da República

Márcio Fernando Elias Rosa, secretário-executivo do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio)