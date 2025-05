Quem era Divaldo Franco, líder espírita visto como sucessor de Chico Xavier

Políticos e famosos lamentaram a morte do baiano Divaldo Franco, aos 98 anos, ocorrida na noite de ontem após complicações de um câncer na bexiga.

Quem era ele?

Referência no espiritismo brasileiro do século 20. Nascido em 5 de maio de 1927 em Feira de Santana (BA), Divaldo era reconhecido ao redor do mundo por quase 80 anos dedicados à oratória espírita.

Ele contava que começou a se perturbar com o que via e passou a ser rejeitado por outras crianças e reprimido pelo pai, Francisco Pereira Franco. Disse que chegou a ser considerado louco por conhecidos, mas aos 17 anos, passou a entender os eventos como um dom. Foi quando sua mãe, Ana Alves Franco, levou o jovem para Salvador, onde Divaldo disse ter começado a estudar a doutrina espírita sob orientação do espírito de Joanna de Ângelis, sua guia.

Também na adolescência, cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana e se tornou professor primário, em 1943. Foi escriturário no antigo Ipase (Instituto de Previdência e Aposentadoria dos Servidores do Estado), em Salvador, onde se aposentou em 1980.

Paralelamente, fundou em 1947 o Centro Espírita Caminho da Redenção com o amigo Nilson de Souza Pereira (1924-2013). Já em 1952, ele criaria a Mansão do Caminho, em Salvador. Ambos hoje formam um complexo de 44 prédios distribuídos em ruas, bosques e lago em que são atendidas diariamente mais de 5.000 pessoas que procuram ajuda material, educacional e espiritual. Também é realizada a distribuição gratuita de alimentos e medicamentos.

Ao longo dos anos, definiu-se como "fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da Doutrina Espírita". Ele também participou de mais de 20 mil conferências e seminários sobre sua fé em 71 países, razão pela qual ganhou o apelido de "Semeador de Estrelas". Divaldo também colecionava homenagens políticas, culturais e governamentais.

Como escritor, lançou mais de 260 livros psicografados com cerca de 10 milhões de exemplares vendidos. Algumas de suas obras foram traduzidas para outros 17 idiomas, totalizando mais de 50 mil páginas publicadas e 20 milhões de cópias comercializadas globalmente. Os textos apresentam mais de 200 autores espirituais.

Em 2019, sua trajetória foi retratada nos cinemas. O filme "Divaldo, o Mensageiro da Paz" contou com Bruno Garcia como Divaldo e Regiane Alves no papel de Joanna de Ângelis.

Ele dizia inspirar-se em Chico Xavier, de quem foi amigo por longos anos. "Pra mim, ele é um grande mestre", afirmou em 2019, ao F5. "Não me sinto um continuador do trabalho dele, mas me sinto como alguém envolto, como ele, da propaganda do espiritismo", contou Franco, na época do lançamento de um filme inspirado na sua trajetória. "Ele era 'o concur' [sic] pela sua irradiação de amor e paz, por isso ele foi pra mim um grande mestre."

Em 2023, saiu em defesa dos presos pelos ataques a Brasília em 8 de janeiro, o que lhe rendeu críticas de figuras conhecidas como Chico Pinheiro e de seus pares, outros líderes espíritas. Divaldo contestou que os presos fossem terroristas, porque "ninguém estava com revólver, com faca, nem canivete, nem gilete, nem cortador de unha".

Repercussão da morte

"Legado permanece", diz instituto. A Mansão do Caminho publicou nota comunicando a morte de Divaldo nas redes sociais. O local ficará fechado até o dia 16 de maio. "Seu legado de paz, fraternidade e humanidade viverá eternamente em nossos corações", afirmou em nota.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Salvador lamentou a morte. "Nos despedimos hoje de Divaldo Franco, um dos maiores líderes espíritas da história. Com tristeza, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos desse homem de tamanha grandeza, de entrega às causas humanitárias. Sua existência sempre será um exemplo para todos nós", publicou a prefeitura da capital baiana.

Ivete Sangalo, Beth Goulart e mais famosos também se despediram do líder. Beth afirmou no Instagram que "a humanidade perde hoje um grande mestre espiritual", enquanto Juliana Paiva desejou "muita luz" a Divaldo. Marcos Veras chamou Divaldo de "gigante". Já a cantora escreveu uma longa mensagem ao antigo mestre.

Divaldo querido, nesse momento silenciosamente oro pela sua passagem com a paz infinita. Sua vida dedicada a abrigar, acolher e transformar tantos sem medir quaisquer esforços, sempre com doçura, sabedoria, resiliência e propósito, servirá de exemplo (para) aqueles que, assim como você, entendem a mensagem da caridade. Obrigada por sua linda caminhada, por todas as palavras de afeto e força. Sentiremos sua falta. Ivete Sangalo

Regiane Alves, que atuou no filme sobre Divaldo, também compartilhou uma mensagem no X. Na imagem feita à época da produção do filme, ela aparece caracterizada como sua personagem ao lado do médium.

Descanse em paz, Divaldo! Vá em paz ao encontro de Joanna Obrigada por todo o aprendizado na sua passagem por aqui pic.twitter.com/OJEXmpOSQE -- Regiane Alves (@RegianeAlves) May 14, 2025

O cantor baiano Netinho também despediu-se de Divaldo nas redes. Para ele, o líder era "queridíssimo".

Quase dormindo, acabei de saber: meu queridíssimo Divaldo Franco desencarnou. Siga na Luz, Divaldo, mas sempre aqui com sua gente de todo o mundo! Netinho

*Com informações de Estadão Conteúdo e de matérias publicadas em 02/03/2023, 23/11/2024, 14/05/2025.