Quantos anos tinha Mujica? Ex-presidente disse que houve erro no registro

O ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, morto ontem, dizia ter 90 anos e não 89, como consta em seu registro de nascimento.

O que aconteceu

Mujica disse que houve um erro em sua certidão de nascimento. Segundo ele, completou 90 anos, e não 89, em 20 de maio do ano passado.

O ex-líder uruguaio recebeu o jornal Folha de S.Paulo em sua casa em maio do ano passado. A visita ocorreu semanas após ele anunciar que havia sido diagnosticado com câncer no esôfago, em abril daquele ano. Às vésperas do aniversário, lia o jornal e o livro Ética para Amador, de Fernando Savater. Estava tranquilo, de pantufas e calça de moletom, e comentou sobre a falha no registro de nascimento.

À agência Reuters, ele também afirmou já ter completado 90 anos. A entrevista foi realizada semanas após o anúncio da doença e abordou sua visão sobre o mundo atual. Mujica criticou o descompasso entre as políticas públicas e os avanços científicos.

O político estava em cuidados paliativos após suspender o tratamento contra o câncer. O ex-presidente também sofria de Síndrome de Strauss, uma doença imunológica crônica.

Em janeiro de 2025, ele disse que o câncer espalhou e que não seguiria o tratamento. Mujica explicou que a doença chegou ao fígado e que após o diagnóstico pediu aos médicos que não o fizessem "sofrer em vão".

Pepe encarava a morte com naturalidade. "É preciso morrer. Pertencemos ao mundo dos vivos, nascemos destinados a morrer. Por isso a vida é uma aventura maravilhosa. Mais de uma vez na minha vida a morte rondou a cama, desta vez parece que vem com a foice em punho. Vamos ver o que acontece", afirmou.

Ele foi casado com Lucía Topolansky, senadora e ex-companheira de guerrilha. O casal morava em uma chácara em Rincón del Cerro, na periferia de Montevidéu, onde Mujica manteve as raízes familiares e continuou cultivando flores e hortaliças.

Mujica mantinha vida sem luxos. Quando presidente, ele renunciou a parte do salário e doou mais de R$ 1 milhão para um plano de habitação social. Pepe andava com um Fusca e não demonstrava ter apego material, comportamento que lhe rendeu o apelido de "presidente mais pobre do mundo".