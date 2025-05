Qualicorp tem lucro líquido ajustado de R$ 14,5 mi no 1º trimestre, queda de 23,6%

A Qualicorp registrou lucro líquido ajustado de R$ 14,5 milhões no primeiro trimestre deste ano, queda de 23,6% ante o mesmo período de 2024. Sem considerar os ajustes e itens não recorrentes, o lucro líquido consolidado foi de R$ 15,9 milhões, redução de 14% frente na mesma base de comparação.

O Ebitda ajustado chegou a R$ 146,4 milhões no primeiro trimestre, 21,1% abaixo do verificado em igual intervalo do ano passado, com margem Ebitda ajustada de 39,5%, 6,5 pontos porcentuais (p.p.) menor do que um ano antes. A receita líquida totalizou R$ 371,1 milhões, 8,1% menor na mesma base de comparação.

O resultado financeiro somou uma despesa líquida de R$ 40,6 milhões entre janeiro e março, 7,3% menor na comparação com o mesmo período de 2024 e 17,5% abaixo do trimestre imediatamente anterior.

A companhia encerrou março deste ano com dívida líquida de R$ 852,7 milhões, 25,8% menor ante o fim do primeiro trimestre de 2024 e 12,1% menor sobre o trimestre anterior. Segundo a empresa, a melhora deve-se a uma forte geração de caixa operacional, estando a maior parte da dívida registrados no longo prazo.

A alavancagem financeira da Qualicorp melhorou nos três primeiros meses do ano, fechando o período em 1,34 vez, contra 1,43 vez do trimestre anterior e 1,53 vez de um ano antes.