Projeto mostra que condução da política monetária ainda é viável em sistema "tokenizado"

Por Michael S. Derby e Marc Jones

NOVA YORK (Reuters) - Os bancos centrais ainda devem ser capazes de conduzir a política monetária de forma eficaz e talvez até mais ágil em um sistema financeiro mais descentralizado, de acordo com as conclusões de um relatório conjunto divulgado nesta quarta-feira pelo Federal Reserve de Nova York e pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês).

O relatório afirma que um protótipo projetado para conduzir a política monetária em um sistema financeiro dependente de sistemas novos e mais automatizados "respondeu com sucesso e executou instantaneamente a operação pretendida sob as condições variáveis do mercado, de acordo com o ambiente de liquidez desejado".

O protótipo criado para o estudo mostrou que existe até mesmo a possibilidade de a política monetária funcionar ainda melhor em um sistema financeiro descentralizado. O projeto surgiu do trabalho realizado pelo Centro de Inovação do Fed de Nova York e pelo Centro de Inovação do BIS, como parte do esforço do Projeto Pine.

"Os bancos centrais poderiam usar contratos inteligentes para criar com facilidade e rapidez novas instalações ou ajustar as existentes para otimizar a implementação da política monetária em um ambiente tokenizado", o que significa que as operações futuras podem ser "mais ágeis em condições incertas e potencialmente reduzir os atritos entre o momento dos anúncios e as ofertas", disse o relatório.

A tokenização se refere a ativos com tokens digitais em um blockchain.

O relatório observou que a pesquisa foi realizada em conjunto com contribuições de vários bancos centrais e sua configuração foi orientada de forma genérica, em vez de adaptada às operações e metas de um banco central específico.

O projeto foi realizado como parte dos esforços preparatórios para garantir que os bancos centrais estejam prontos para quaisquer mudanças futuras nos mercados financeiros.

O protótipo de sistema abordado no relatório foi projetado para executar a maioria das principais funções técnicas que a política monetária desempenha atualmente para atingir as metas dos bancos centrais.

Embora não exista atualmente nenhuma ameaça à forma como os bancos centrais intervêm nos mercados para definir as taxas de juros e gerenciar a liquidez do mercado, as crescentes descentralizações e as novas tecnologias, algumas das quais já estão em uso, poderão mudar isso em algum momento.

"Se o setor financeiro privado adotar a tokenização em larga escala nos mercados, os bancos centrais talvez precisem participar de novas infraestruturas e interagir com tokens digitais para continuar implementando a política monetária de forma eficaz", disse o relatório.

Os sistemas financeiros descentralizados também poderiam criar "desafios emergentes" para o dinheiro criado pelos bancos centrais, segundo o relatório.

Em termos de questões operacionais, "a complexidade adicional das operações de bancos centrais aumentou os incentivos para usar a tecnologia para automatizar tarefas e processos".

Ao mesmo tempo, "os bancos centrais ainda enfrentam o desafio de integrar processos automatizados com aqueles que exigem julgamento humano".