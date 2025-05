Presidente do BC da Alemanha diz que um dólar mais forte ainda é necessário

MADRID (Reuters) - O presidente do banco central da Alemanha e membro do Banco Central Europeu, Joachim Nagel, destacou nesta quarta-feira o papel necessário do dólar como moeda de reserva para o sistema global, embora também espere que o euro se fortaleça nesse mesmo papel nos próximos anos.

"O dólar é muito importante para o sistema financeiro mundial, ainda precisamos de um dólar forte", disse Nagel em um evento em Madri.

Alguns investidores reduziram sua exposição ao dólar nos últimos meses, preocupados com o fato de que as tensões comerciais e a política errática do governo dos Estados Unidos acabarão por corroer o status de moeda de reserva global do dólar.

Mas outros argumentam que, por enquanto, não há alternativa, já que o mercado do dólar é muito maior do que o de qualquer outra moeda, e a zona do euro, o maior concorrente em potencial, é muito fragmentada.

(Reportagem de Jesús Aguado)