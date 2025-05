Petróleo cai após aumento dos estoques de petróleo nos EUA

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira, depois que dados do governo dos Estados Unidos mostraram que os estoques de petróleo do país aumentaram inesperadamente na semana passada, provocando preocupações dos investidores com o excesso de oferta.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com queda de 0,81%, a US$66,09 por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA fechou com queda de 0,82%, a US$63,15.

Ambos os índices de referência foram negociados perto de seus valores mais altos em duas semanas na sessão anterior, impulsionados por um corte temporário nas tarifas entre os EUA e a China.

Os índices de referência caíram depois que dados da Administração de Informações sobre Energia mostraram que os estoques de petróleo aumentaram em 3,5 milhões de barris para 441,8 milhões de barris na semana passada.

Os analistas, em uma pesquisa da Reuters, esperavam um aumento de 1,1 milhão de barris. [EIA/S]

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Seher Dareen em Londres e Jeslyn Lerh em Cingapura)