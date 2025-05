Pesticidas entram na mira de Robert Kennedy Jr, mas geram resistências na Casa Branca

A tentativa do Secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., de rotular os pesticidas como uma causa potencial dos problemas de saúde nos EUA atraiu a resistência de alguns membros da Casa Branca e da agência, que temem que a medida possa interromper a cadeia de abastecimento alimentar, de acordo com pessoas familiarizadas com o debate.

Kennedy, que está liderando a campanha "Make America Healthy Again" (Tornar a América Saudável Novamente), quer destacar o que considera o impacto deletério dos pesticidas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Ele já fez campanha pela remoção de pesticidas do abastecimento alimentar.

Autoridades da Casa Branca levantaram preocupações sobre a iniciativa dos pesticidas e estão analisando atentamente o relatório, disseram as pessoas, embora não tenha ficado claro qual a posição do próprio presidente Trump sobre o assunto. E alguns funcionários da Agência de Proteção Ambiental (EPA), que regulamenta pesticidas, e do Departamento de Agricultura questionaram o desejo de Kennedy de classificar os herbicidas como prejudiciais à saúde.

Trump prometeu, durante a campanha eleitoral, investigar os pesticidas como parte de um esforço para obter respaldo dos apoiadores de Kennedy.