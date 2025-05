Paris libera banho no Sena em julho, cem anos após proibição

Um dos legados mais esperados das Olimpíadas vai se tornar realidade neste verão europeu: o banho no rio Sena será liberado em Paris. A prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, anunciou que a população poderá mergulhar a partir de 5 de julho em alguns trechos do rio. Os espaços funcionarão até 31 de agosto ? um século depois da proibição de nadar no Sena. E a prefeita garantiu que vai novamente participar da festa, como quando nadou no rio antes dos Jogos Olímpicos.

Um dos legados mais esperados das Olimpíadas vai se tornar realidade neste verão europeu: o banho no rio Sena será liberado em Paris. A prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, anunciou que a população poderá mergulhar a partir de 5 de julho em alguns trechos do rio. Os espaços funcionarão até 31 de agosto — um século depois da proibição de nadar no Sena. E a prefeita garantiu que vai novamente participar da festa, como quando nadou no rio antes dos Jogos Olímpicos.

Serão três áreas destinadas ao público: perto da Île Saint-Louis (região central no coração de Paris), no porto de Grenelle (15º distrito, perto da Torre Eiffel) e na altura de Bercy (12º distrito). "Sim, eu vou nadar no Sena", afirmou Hidalgo, que pretende estar entre os primeiros parisienses a mergulhar. Ela também deve participar da abertura antecipada de locais de banho em Joinville-le-Pont e Maisons-Alfort, nos arredores de Paris, no dia 28 de junho.

De acordo com a prefeitura, as áreas só funcionarão em condições seguras. Correnteza forte, má qualidade da água ou chuvas intensas podem levar ao fechamento temporário. A análise será feita todos os dias, e a população será informada diariamente sobre a liberação de cada ponto.

Mais de mil vagas e entrada gratuita

As três áreas de banho terão entrada gratuita e contarão com equipes de salva-vidas. Ao contrário da piscina urbana instalada em La Villette, no 19º distrito, dessa vez os banhistas estarão diretamente no rio, em áreas delimitadas, mas sem estruturas artificiais.

Cada ponto terá funcionamento e capacidade próprios. No braço do Sena próximo ao Paris-Plages, perto da Île Saint-Louis, até 150 pessoas poderão nadar ao mesmo tempo em um espaço de 70 por 20 metros, no coração de Paris.

Em Bercy, serão dois pontos de mergulho com capacidade para 700 pessoas — 300 delas dentro da água — bem em frente à Biblioteca Nacional da França.

Já no porto de Grenelle, em frente à Ilha dos Cisnes, haverá uma área rasa voltada para crianças. Vestiários e chuveiros estarão disponíveis para até 200 visitantes.

Fora dessas três áreas, o banho no Sena continua proibido.

1,4 bilhão de euros para limpar o rio

Para que o Sena ficasse adequado para banho, foi necessário um amplo esforço de saneamento, com investimento de 1,4 bilhão de euros (mais de R$ 8 bilhões) por parte do governo francês, da cidade de Paris e de outras autoridades locais.

Segundo dados da prefeitura, nos meses de julho e agosto de 2024, a qualidade da água na área dos Jogos Olímpicos foi considerada boa em quase 75% das amostras. Em dias de tempo seco, a água esteve limpa em 100% das análises. Quando houve queda de qualidade, ela foi pontual e ligada a episódios de chuva intensa.

(Com agências)