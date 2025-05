Opep prevê avanço mais lento da oferta de petróleo em 2025 por rivais após queda de preços

Por Alex Lawler

LONDRES (Reuters) - A Opep reduziu nesta quarta-feira sua previsão de crescimento da oferta de petróleo dos Estados Unidos e de outros produtores de fora do grupo mais amplo da Opep+ neste ano e disse que espera uma redução nos gastos de capital após uma queda nos preços do petróleo.

O fornecimento de países de fora da Declaração de Cooperação - o nome formal da Opep+ - aumentará em cerca de 800.000 barris por dia em 2025, disse a Opep em um relatório mensal, abaixo da previsão do mês passado de 900.000 bpd.

Uma desaceleração no crescimento da oferta fora da Opep+, que agrupa a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Rússia e outros aliados, tornaria mais fácil para a Opep+ equilibrar o mercado. O rápido crescimento do shale dos EUA e de outros países pesou sobre os preços nos últimos anos.

Nas últimas semanas, os preços do petróleo foram pressionados pelas decisões da Opep+ de aumentar a produção em maio e junho mais rapidamente do que o planejado inicialmente e pelas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

Os preços do petróleo permaneceram em queda após a publicação do relatório desta quarta-feira, com o petróleo Brent, de referência global, fechando a US$66,09. Em 5 de maio, o Brent fechou perto de US$60, seu valor mais baixo desde 2021.

No relatório, a Opep disse que esperava que o investimento em exploração e produção fora da Opep+ em 2025 diminuísse em cerca de 5% em relação ao ano anterior. Em 2024, o investimento aumentou em cerca de US$3 bilhões ano a ano, atingindo US$299 bilhões, disse a Opep.

"O impacto potencial sobre os níveis de produção em 2025 e 2026 do declínio nos investimentos em petróleo de exploração e produção constituirá um desafio, apesar do foco contínuo do setor em melhorias de eficiência e produtividade", disse o relatório.

Embora os Estados Unidos ainda devam impulsionar o crescimento da oferta, a Opep espera que a produção total de petróleo aumente em cerca de 300.000 bpd este ano. No mês passado, ela previu um crescimento de 400.000 bpd.

(Reportagem de Alex Lawler)