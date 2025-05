Novo Nordisk e Septerna fecham acordo de US$ 2,2 bi para desenvolver pílulas contra obesidade

A dinamarquesa Novo Nordisk anunciou nesta quarta-feira, 14, um acordo global de colaboração com a norte-americana Septerna para o desenvolvimento de medicamentos orais à base de pequenas moléculas voltados ao tratamento da obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças cardiometabólicas. Segundo o comunicado conjunto, a parceria pode render até US$ 2,2 bilhões à Septerna, incluindo mais de US$ 200 milhões em pagamentos iniciais e de curto prazo.

O fechamento do acordo está sujeito a condições regulatórias e deve ocorrer no segundo trimestre de 2025.

A Septerna utilizará sua plataforma proprietária, a Native Complex Platform, para acelerar a descoberta de fármacos, enquanto a Novo Nordisk será responsável pelo financiamento de todas as atividades de pesquisa e desenvolvimento dos programas em parceria.

As empresas atuarão em conjunto até a seleção dos candidatos a medicamentos. A partir das fases pré-clínicas (IND-enabling), a farmacêutica dinamarquesa assumirá sozinha o desenvolvimento e a comercialização global.

O objetivo do acordo é desenvolver terapias orais contra alvos específicos da família dos receptores acoplados à proteína G (GPCRs, na sigla em inglês), como os receptores de GLP-1, GIP e glucagon.

As ações da Novo Nordisk em Copenhagen caíram 1,31% nesta quarta-feira. Às 12h35 (de Brasília), os American Depositary Receipts (ADRs) da empresa em Wall Street recuavam 1,04%, enquanto os papéis da Septerna disparavam 54,43% em Nova York.