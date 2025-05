Norte-americanos se preocupam com forma como Trump lida com surto de sarampo, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange e Julie Steenhuysen

WASHINGTON (Reuters) - Os norte-americanos se preocupam com a capacidade do governo Trump de conter um surto de sarampo em andamento, enquanto a grande maioria deles acredita que as vacinas contra a doença são seguras, de acordo com uma nova pesquisa Reuters/Ipsos.

Apenas 31% dos entrevistados na pesquisa de dois dias, encerrada na terça-feira, concordaram com uma declaração de que o governo está lidando com o surto de sarampo de forma responsável, enquanto 40% discordaram e o restante não tinha certeza ou não respondeu à pergunta.

Os Estados Unidos estão enfrentando atualmente seu maior surto de sarampo em 25 anos, com o número de casos ultrapassando a marca de 1.000 na semana passada.

A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola previne 97% dos casos após duas doses e a alta adoção da vacina MMR fez com que a doença fosse declarada eliminada em 2000 pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, as taxas de vacinação entre as crianças dos EUA caíram nos últimos anos, o que os especialistas atribuem ao ceticismo e à desinformação sobre vacina.

A grande maioria dos norte-americanos ainda considera a vacina MMR segura. Cerca de 86% dos entrevistados na última pesquisa Reuters/Ipsos disseram que a vacina é segura para crianças, uma parcela ligeiramente maior do que os 84% que disseram o mesmo em uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada em maio de 2020, nos primeiros meses da pandemia de Covid. Cerca de 13% dos entrevistados na última pesquisa disseram que a vacina não é segura para crianças, um aumento marginal em relação aos 10% de cinco anos antes.

A última pesquisa, que entrevistou 1.163 adultos dos EUA em todo o país, teve uma margem de erro de 3 pontos percentuais.

Especialistas em doenças infecciosas temem que os comentários do secretário de Saúde e Serviços Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., que tem enviado mensagens contraditórias sobre a gravidade da doença e a segurança e eficácia da vacina, possam exacerbar ainda mais a hesitação em relação à vacina.

O médico Sean O'Leary, presidente do Comitê de Doenças Infecciosas da Academia Americana de Pediatria, disse que se sentiu encorajado pelo alto nível de confiança na vacina MMR, dadas as mensagens do governo Trump.

"Eu me sinto um pouco melhor sabendo que a população está reconhecendo que muitas das informações que estão vendo agora do governo não são precisas", afirmou O'Leary.

Kennedy, que se tornou a principal autoridade de saúde do país em fevereiro, diz que não se opõe às vacinas, que, segundo ele, são a melhor maneira de prevenir o sarampo.

"O secretário Kennedy e o HHS aplicaram milhares de doses da vacina MMR e promoveram repetidamente a vacinação contra o sarampo em entrevistas na mídia, publicações em redes sociais e declarações públicas", disse o porta-voz da Casa Branca Kush Desai em um email.