Nivus GTS: 1º SUV esportivo da Volks chega para encarar rivais da Fiat

O novíssimo Nivus GTS, o primeiro SUV esportivo nacional da Volkswagen que acaba de estrear no mercado brasileiro, é um dos destaques do programa Carona desta semana, apresentado por Jorge Moraes.

A novidade chega com a mesma reestilização introduzida no ano passo no Nivus, mais motor 1.4 turbo flex de 150 cv, câmbio automático de seis marchas e calibragem esportiva das suspensões.

Com preço sugerido na faixa dos R$ 175 mil, surge como rival direto do Fiat Fastback Abarth e também do Fiat Pulse Abarth, trazendo detalhes visuais exclusivos como costuras vermelhas nos revestimentos internos.

Outro destaque são os modelos da Leapmotor, marca do país asiático controlada pela Stellantis que chega ainda em 2025 ao Brasil. Moraes exibe detalhes dos dois primeiros modelos confirmados para o nosso mercado: os SUVs eletrificados e tecnológicos C10 e B10.

O C10 tem porte semelhante ao do Jeep Commander e de BYD Song Plus e Haval H6. É vendido na China em versões 100% elétrica e híbrida e se destaca pelo acabamento interno caprichado e pelo elevado nível de tecnologia a bordo.

Um pouco menor, com dimensões que remetem ao Jeep Compass, o B10 traz a mesma fórmula, design semelhante ao do "irmão maior" e propulsão totalmente elétrica. Assim como o C10, traz muita tecnologia a bordo, que inclui avançada condução semiautônoma e bastante conforto.

O Carona ainda apresenta o lançamento global do Omoda 3, SUV compacto da marca do grupo Chery que será lançada no Brasil, provavelmente em 2026.

Com visual inspirado na Lamborghini, o SUV conta com motor 1.0 turbo híbrido e outros atributos para concorrer diretamente com Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e os futuros Honda W-RV e Toyota Yaris Cross.

No quadro Autosserviço, o programa destaca a importância do alinhamento e do balanceamento dos pneus, seguindo as especificações do manual do proprietário.

O procedimento não apenas proporciona mais conforto e estabilidade ao rodar, mas também ajuda a elevar a vida útil dos pneus e, ainda por cima, contribui para a economia de combustível.