Nigéria conversa com Petrobras sobre exploração em águas profundas, diz ministro

Por MacDonald Dzirutwe

LAGOS (Reuters) - A Nigéria está discutindo com a Petrobras a possibilidade de exploração de petróleo em águas profundas, anos após a estatal brasileira ter deixado o país da África Ocidental, disse o ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Yusuf Tuggar.

"A Petrobras não está mais ativa na Nigéria, mas está muito interessada em voltar à Nigéria. Eles disseram que querem uma área de fronteira em águas profundas", disse Tuggar em um comunicado do gabinete do vice-presidente.

O Brasil deve sediar a cúpula dos Brics e a COP30 este ano, depois de sediar a reunião do G20 no ano passado.

A Nigéria planeja promover investimentos nessas cúpulas, já que a nação africana busca aprofundar os laços com o Brasil em áreas como energia, saúde, cultura e agricultura.

A Petrobras disse recentemente que estava em conversas com empresas, incluindo parceiros como ExxonMobil, Shell e TotalEnergies, para comprar uma parte de seus ativos africanos.

A Petrobras iniciou suas operações na Nigéria em 1998, em águas profundas da costa do Delta do Níger. Mas vendeu suas participações há mais de 10 anos para levantar dinheiro para projetos no Brasil.