Negociação sobre programa nuclear iraniano 'vai dar certo', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu, nesta quarta-feira (14), uma aplicação rigorosa das sanções americanas contra o Irã, expressando também sua esperança de alcançar um acordo para supervisionar o programa nuclear iraniano.

Durante a primeira visita ao Oriente Médio desde seu retorno à Casa Branca, Trump declarou ter abordado a questão iraniana com o líder do Catar, país que mantém relações tanto com o Irã como com seus inimigos históricos.

"Quanto ao Irã, tenho o pressentimento de que vai dar certo", afirmou o presidente americano em Doha.

O governo do republicano realizou quatro rodadas de negociações com o Irã sobre o programa nuclear, em um contexto marcado por ameaças israelenses de atacar as instalações nucleares iranianas.

"Quero fechar um acordo com o Irã. Quero fazer algo, se possível", declarou Trump na terça-feira, durante uma cúpula com os seis países do Conselho de Cooperação do Golfo em Riade.

Ele também pediu que "todas as nações" se juntem aos EUA na "aplicação total e completa das sanções que acabei de impor ao Irã".

O governo americano sancionou diversas entidades associadas à indústria petrolífera e ao programa nuclear iraniano.

Durante seu primeiro mandato, os EUA se retiraram em 2018 do acordo de 2015 firmado entre o Irã e as principais potências para supervisionar seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções internacionais, tornando o acordo praticamente nulo.

Washington também impôs sanções severas a qualquer país que importasse petróleo iraniano.

