Mujica pensou em adotar 40 crianças e jovens pobres, mas ele tinha filhos?

Do UOL, em São Paulo

Durante um jantar em 2013, o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica disse que gostaria de adotar entre 30 e 40 crianças para viver com ele e sua esposa, Lucía Topolansky.

O que aconteceu

"Tenho a ideia de agarrar 30 ou 40 guris pobres e levá-los para viver comigo", disse Mujica em 2015. À época, ele ainda era presidente do Uruguai, e pensava em concretizar o plano depois que tirasse "a roupa folgada que lhe pesa", em referência ao fim de seu mandato.

Plano do ex-presidente envolvia ensinar jovens e crianças a trabalhar com a terra. Mujica viveu por muitos anos em uma chácara de 26 hectares com sua esposa, onde o casal plantava crisântemos para vender em feiras locais. Até o final de sua vida, o revolucionário e guerrilheiro nunca adotou ou teve filhos.

Durante entrevista em 2014, disse que "se arrependia de não ter filhos". Questionado sobre o assunto, disse que "lamentava" não ter tido filhos, e que "se dedicou a mudar o mundo e o tempo acabou".

Quando saiu da prisão, Mujica tinha 50 anos e sua esposa, 40. Ele ficou preso por 13 anos, de 1972 a 1985, pela ditadura militar que governou o Uruguai.

Ex-presidente morou com Topolansky, a quem chama de "grande companheira" até o fim da vida, e queria ser enterrado ao lado da cadela Manuela. "Estrela" do período dele na presidência, ela morreu aos 22 anos. "Lá fora tem uma sequoia grandona. Manuela está enterrada lá. Estou providenciando para que me enterrem ali também", afirmou em janeiro.