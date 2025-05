Motta atrela projeto de isenção do IR a 'medidas estruturantes'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu que a discussão sobre o projeto de isenção do Imposto de Renda inclua medidas estruturantes para a economia.

O que aconteceu

Motta defendeu que a Câmara faça um debate mais "amplo" sobre outras medidas para estabilizar o cenário econômico. "Quando eu falo em fazer algo mais abrangente, é para que, além dessa discussão acerca dessa medida [isenção do IR], que é boa e penso que será aprovada na Câmara e no Senado, poder se avançar em algo mais estruturante", declarou a jornalistas após um evento hoje em Nova York.

Ele disse que há uma preocupação dos deputados com a situação fiscal do país. "Se a Câmara puder avançar para deixar um legado ainda mais positivo, seria bom. Eu penso que tem que aproveitar para fazer discussão sobre muitas coisas, sobre isenções fiscais. Nós podemos, nesse projeto, fazer uma discussão mais ampla", defendeu.

Motta não quis detalhar quais as ideias discutidas pelos deputados. O projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais será analisado por uma comissão especial, instalada pelo presidente da Câmara no dia 6 de maio.

Nós temos sim essa preocupação com a situação fiscal, a partir dessa preocupação, precisamos encontrar quais as saídas e as respostas que podemos dar para que o Brasil possa sair um pouco desse cenário de taxa de juros alta e instabilidade fiscal. Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

Proposta é uma das prioridades do governo Lula em 2025. O Executivo enviou projeto com urgência constitucional, ou seja, com um prazo para votação na Câmara e no Senado. O mecanismo, no entanto, foi retirado para que haja tempo hábil para debates nas duas Casas.

Nova proposta de isenção beneficiaria 10 milhões de brasileiros. A faixa de isenção será integral para rendimentos de até R$ 5.000. Já para aqueles que recebem entre R$ 5.000 e R$ 7.000, haverá um desconto parcial, com desconto progressivo que diminui gradualmente de R$ 202,13 (renda entre R$ 5.000 e R$ 5.500) até R$ 849,29 (renda entre R$ 6.500 e R$ 7.000).