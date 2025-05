Morre Divaldo Franco, líder espírita, aos 98 anos

Morreu nesta terça-feira, 13, o médium e líder espírita Divaldo Franco. Ele tinha 98 anos. Nascido em 5 de maio de 1927 na cidade baiana de Feira de Santana, Divaldo participou de mais de 20 mil conferências, realizadas em mais de 2.500 cidades e 71 países. Ele já foi apontado como sucessor de Chico Xavier como referência no espiritismo.

Ele teve mais de 260 livros publicados e vendeu mais de 10 milhões de exemplares. Em suas obras, apresentou mais de 200 autores espirituais, dos mais diversos gêneros textuais. Os livros foram traduzidos para 17 idiomas.

Ao lado de Nilson de Souza Pereira, que morreu em 2013, Divaldo fundou em 1947 o Centro Espírita Caminho da Redenção e em 1952 a Mansão do Caminho, que hoje formam um complexo educacional e assistencial com 44 edificações, distribuídas em ruas, bosques e lago, em que são atendidas diariamente mais de 5.000 pessoas que procuram ajuda material, educacional e espiritual.

Sua história foi contada no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, lançado em 2019.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura de Salvador lamentou a morte. "Nos despedimos hoje de Divaldo Franco, um dos maiores líderes espíritas da história. Com tristeza, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos desse homem de tamanha grandeza, de entrega às causas humanitárias. Sua existência sempre será um exemplo para todos nós", publicou a prefeitura da capital baiana.

A cantora baiana Ivete Sangalo também se despediu do médium. "Divaldo querido, nesse momento silenciosamente oro pela sua passagem com a paz infinita. Sua vida dedicada a abrigar, acolher e transformar tantos sem medir quaisquer esforços, sempre com doçura, sabedoria, resiliência e propósito, servirá de exemplo (para) aqueles que, assim como você, entendem a mensagem da caridade. Obrigada por sua linda caminhada, por todas as palavras de afeto e força. Sentiremos sua falta", publicou a artista nas redes sociais.