Minério de ferro sobe com otimismo sobre trégua comercial entre China e EUA

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro atingiram uma máxima em mais de cinco semanas nesta quarta-feira, impulsionados pelas medidas dos Estados Unidos e da China para reduzir as tarifas após um acordo comercial, aumentando as esperanças de uma solução duradoura para a disputa comercial.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,43%, a 737 iuanes (US$102,16) a tonelada, maior fechamento desde 7 de abril.

O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura subiu 2,3%, para US$101,8 a tonelada, valor mais alto desde 3 de abril.

Na terça-feira, a China disse que reduzirá suas tarifas sobre as importações dos EUA para 10% por 90 dias, a partir de quarta-feira.

Os EUA também concordaram em cortar a tarifa "de minimis" para remessas de baixo valor da China para até 30%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em uma entrevista transmitida na terça-feira que ele poderia se ver tratando diretamente com o presidente chinês Xi Jinping sobre os detalhes finais de um acordo comercial entre os EUA e a China.

Enquanto isso, a empresa chinesa de minério de ferro Shougang Hierro Peru suspendeu as operações depois que parte de sua infraestrutura de expedição entrou em colapso no porto de embarque, e os reparos provavelmente levarão de quatro a cinco meses.

Isso significa que o grupo Shougang, controlador da mineradora e de uma importante siderúrgica chinesa, terá que comprar mais cargas de minério de ferro no mercado spot para sustentar a produção, disseram analistas e traders.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)