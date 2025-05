Melhor do que água potável? 7 benefícios da água de coco para a saúde

Ela é transparente, levemente adocicada, refrescante e repleta de nutrientes. Com cerca de 95% de água pura em sua composição, a água de coco é um coquetel natural de vitaminas, sais minerais, carboidratos, aminoácidos e antioxidantes. Resultado? Um líquido que faz muito mais do que matar a sede. Ajuda o corpo a se reequilibrar, protege contra doenças e ainda dá uma força para a mente relaxar.

A seguir, sete motivos científicos para beber essa água sem culpa:

1. Turbina a hidratação

A água de coco é uma campeã da reposição: além de matar a sede, ela devolve ao corpo os eletrólitos perdidos pelo suor, vômito ou diarreia — por isso, é aliada em casos de desidratação e até em tratamentos como a quimioterapia.

Comparada com os isotônicos vendidos por aí, ela leva vantagem. Tem 20 vezes mais potássio, mais cloretos e magnésio, menos sódio e quase o mesmo nível de açúcar. Tudo isso direto do coco, sem aditivos de laboratório.

2. Age contra o cansaço

Sentiu sede? Seu corpo está em modo de economia de energia. A desidratação desacelera tudo: cérebro, músculos e até o humor. O resultado é cansaço, irritação e aquela sensação de estresse.

A água de coco entra como reforço estratégico: rica em potássio e magnésio, dois minerais que ajudam o corpo a funcionar com mais leveza, ela dá um respiro para a mente e um gás para os músculos.

3. Alivia efeitos de ressaca

Bebeu demais e acordou com a cabeça latejando, boca seca e estômago revirado? Culpa da desidratação causada pelo álcool, que faz o corpo eliminar água.

A água de coco ajuda a consertar esse estrago. Rica em eletrólitos como potássio e sódio, ela reidrata o organismo e alivia sintomas como dor de cabeça, tontura e náusea. De 500 ml a 1 litro já fazem diferença, mas tudo depende do quanto você exagerou na noitada.

4. Contribui para a jovialidade

Imagem: iStock

Os antioxidantes presentes na água de coco (como a vitamina C, o complexo B e a arginina) ajudam a combater os radicais livres. Esses compostos do líquido protegem as células do corpo e, claro, a pele, o maior órgão que temos. A consequência? Menos sinais de envelhecimento, mais hidratação e até um controle da oleosidade.

5. Ajuda o trato urinário

A água de coco age como um diurético natural, promovendo a eliminação de líquidos e ajudando a manter os rins em dia. Quanto mais água consumimos, mais urinamos, o que reduz o risco de cálculos renais. Além disso, essa frequência urinária extra ajuda a proteger o trato urinário contra infecções bacterianas.

6. Previne doenças

Estudos apontam que os antioxidantes presentes na água de coco ajudam a combater o estresse oxidativo, um dos fatores envolvidos na formação de células cancerígenas. Além disso, ela também tem um impacto positivo no controle da pressão arterial, graças ao potássio e à sua ação diurética.

7. É aliada da balança

Com poucas calorias e rica em nutrientes que ajudam o corpo a produzir energia, a água de coco pode ser uma parceira em dietas de emagrecimento ou reeducação alimentar. Natural, sem conservantes nem corantes, ela é uma opção inteligente para quem quer substituir bebidas industrializadas, como sucos e refrigerantes. Mas vale o lembrete: sozinha, ela não faz milagres.

Vale trocar a água potável por ela?

Imagem: iStock

Apesar dos muitos benefícios, a água de coco não substitui a água potável e não deve ser consumida como única fonte de hidratação. A água comum é mais barata, não tem calorias nem açúcares e mantém o equilíbrio dos sais minerais no corpo sem surpresas.

Já a água de coco pode entrar no cardápio, mas como coadjuvante. O ideal é consumir de 200 a 250 ml por dia, ou em dias alternados. Isso porque, em excesso, ela pode pesar: tem mais calorias, concentrações elevadas de potássio, sódio e carboidratos, o que exige atenção de quem tem diabetes, hipertensão e problemas renais. Nesses casos, consulte um especialista.

E nada de qualquer versão por aí. A melhor escolha é sempre a natural, direto do coco verde. As industrializadas costumam ter mais sódio, conservantes e até aromatizantes. E um detalhe importante: depois de aberta, a água de coco deve ser consumida em até 24 horas.

*Com informações de reportagens publicadas em 30/08/2024 e 07/06/2024