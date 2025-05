Lula pede a Putin que vá pessoalmente à reunião de paz com Ucrânia

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quarta-feira, por telefone, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e pediu que ele participe pessoalmente da negociação de paz entre Rússia e Ucrânia, na quinta-feira, em Istambul.

"O presidente brasileiro estimulou o presidente russo a comparecer à reunião de negociação entre Rússia e Ucrânia marcada para ocorrer em Istambul, nesta quinta-feira, 15 de maio, reconhecendo que a composição das delegações de negociadores é uma prerrogativa soberana dos chefes de Estado", disse o Palácio do Planalto em nota sobre o telefonema.

Lula telefonou a Putin durante escala técnica em Moscou, na volta de Pequim para o Brasil.

Em entrevista na terça-feira, Lula havia dito que chegaram ao Brasil pedidos, através de conversas do chanceler ucraniano, Andrii Sybiha, com o brasileiro, Mauro Vieira, para que o presidente russo concordasse com uma trégua de 30 dias e para que Lula solicitasse a Putin que comparecesse pessoalmente à negociação de paz em Istambul.

Segundo Lula, o pedido de trégua foi feito durante jantar com Putin em Moscou na semana passada, e o presidente russo teria concordado. Já o pedido para que Lula ajudasse a convencer Putin a ir a Istambul chegou em telefonema posterior de Sybiha a Vieira.

"Mauro me ligou ontem à noite dizendo que o mesmo chanceler ucraniano pediu para eu falar a Putin para comparecer à Turquia. Eu, quando parar em Moscou, vou tentar falar com Putin. Não me custa nada falar: 'Ô companheiro Putin, vá até Istambul negociar'", disse Lula.

Putin havia escalado o vice-chanceler russo, Sergey Ryabkov, para comparecer às negociações na Turquia.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, que vai pessoalmente a Istambul, disse nesta quarta-feira ainda esperar a definição de quem chegará da Rússia para as negociações, para então definir quais serão seus próximos passos.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu; Edição de Maria Carolina Marcello e Pedro Fonseca)