Maierovitch: Lula erra ao dizer que Janja tem liberdade em eventos oficiais

O presidente Lula (PT) errou ao dizer que a primeira-dama Janja da Silva possui total liberdade em encontros oficiais com chefes de Estado, promovidos pelo Brasil, conforme analisou o professor e colunista Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

O Lula erra, pisa na bola, ao dizer que a primeira-dama tem toda a liberdade em encontros oficiais. Não é assim. Existe um protocolo, uma tradição diplomática, e essas falas [como a da Janja] são sempre balizadas pela oportunidade e conveniência. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Uma fala da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, causou constrangimento durante encontro entre o presidente Lula e o líder chinês, Xi Jinping, segundo apuração feita pelo jornal Folha de S.Paulo.

Ela teria comentado com sobre efeitos nocivos do TikTok, plataforma chinesa de vídeos curtos, que impactariam sobretudo crianças e mulheres. Ainda não está claro a quais efeitos a primeira-dama se referia. A intervenção de Janja gerou incômodo entre os chineses.

Hoje, Lula negou que Janja tenha cometido uma gafe durante jantar com o líder chinês e demonstrou irritação com o vazamento da conversa.

No Canal UOL, o professor disse que é preciso analisar em quais circunstâncias houve a intervenção de Janja.

Então, a gente tem que analisar sob o prisma do direito internacional, dos encontros entre chefes de Estado... sob o prisma da conveniência e da oportunidade. Era oportuna a intervenção da Janja? Ela foi chamada ou pediu a palavra? Esse é um ponto importante. Agora, se ela pediu a palavra, ela começa a extrapolar.

Mas o Lula volta a errar ao dizer que ela tem plena liberdade. Ninguém tem plena liberdade num encontro internacional. Existem a moderação, a oportunidade e a conveniência. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Para o professor, é necessário ainda entender como a China recebeu a fala de Janja.

Eu acho que a gente tem que analisar também como o presidente chinês recebeu essa fala. Porque, na realidade, ele pode ter recebido como uma crítica ao governo da China. Porque está em jogo a questão da liberdade, e a gente sabe que lá não existe isto. Então, tem todos esses complicadores. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

