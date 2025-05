Lula nega gafe de Janja em jantar com Xi Jinping e critica vazamento

O presidente Lula (PT) negou hoje que a primeira-dama Janja tenha cometido uma gafe durante jantar com o líder chinês, Xi Jinping, e manifestou incômodo com o vazamento da conversa.

O que aconteceu

Lula contou que conversou com Xi sobre o uso do TikTok no Brasil. "Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, sobretudo o TikTok. Aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso", disse. "A pergunta foi minha. Eu não me senti nenhum pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de direito digital do que eu e resolveu falar."

Ontem, a jornalista Andreia Sadi, da GloboNews, informou que a intervenção da primeira-dama teria causado um "climão" na reunião, mas Lula negou incômodo. "Para mim, foi uma coisa simplesmente normal", afirmou. "Não sei porque alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa."

Presidente manifestou incômodo com vazamento da conversa. "Eu acho estranho como essa pergunta chegou à imprensa porque estavam só os meus ministros lá, o Alcolumbre [Davi, presidente do Senado] e o [deputado] Elmar Nascimento.

Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal.

Lula, em entrevista coletiva na China

Ele disse que se algum ministro ficou incomodado, deveria ter pedido para sair, mas não explicou a quem se referia. "Vi na matéria que o ministro ficou incomodado. Se o ministro estivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala", disse.

Lula foi a Pequim com uma grande delegação, com ao menos dez ministros. O UOL perguntou ao Planalto quais deles participaram do jantar. Caso haja resposta, o texto será atualizado. Entre os ministros que foram à China, estavam:

Alexandre Padilha (Saúde)

Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Carlos Fávaro (Agricultura)

Frederico de Siqueira Filho (Comunicações)

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

Marina Silva (Meio Ambiente)

Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário)

Rui Costa (Casa Civil)

Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e

Simone Tebet (Planejamento).