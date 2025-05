Lula diz que pedirá a Putin para comparecer a negociações em Istambul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (14) que tentará convencer o homólogo da Rússia, Vladimir Putin, a viajar viaje à Turquia para negociar com o ucraniano Volodimir Zelensky o fim da guerra.

"Quando parar em Moscou, vou tentar falar com o Putin. Não me custa nada falar: Ô, companheiro Putin, vá até Istambul negociar, porra", afirmou em uma entrevista coletiva em Pequim, onde está em visita de Estado.

Lula, que retorna nesta quarta-feira à Brasília, fez a declaração depois que o chanceler da Ucrânia, Andrii Yermak, ter solicitado na terça-feira, em uma mensagem na rede social X, ao Brasil para usar "sua voz autorizada no diálogo com a Rússia" para viabilizar o encontro entre Putin e Zelensky.

O pedido de Yermak ocorreu durante uma conversa telefônica com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

Antes de viajar para a China, Lula assistiu em Moscou à cerimônia de comemoração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial.

O presidente brasileiro expressou otimismo após tomar conhecimento da proposta de Putin e da aceitação de Zelensky para iniciar conversações em Istambul.

"A possibilidade de que eles se juntem em Istambul e possam começar de verdade, ao invés de trocar tiros, trocar palavras", disse.

"E aí morrerá menos gente, se destruirá menos patrimônio, morrerá menos criança e, quem sabe, a gente possa viver com mais tranquilidade", completou.

Brasil e China divulgaram na terça-feira uma declaração conjunta na qual expressam esperança de que "se inicie, no menor prazo possível, um diálogo direto entre as partes, única forma de pôr fim ao conflito".

O presidente brasileiro recordou que Brasil e China criaram, em setembro de 2024, "um grupo de amigos" para ajudar as partes quando aceitassem discutir a paz.

As negociações estão previstas para quinta-feira (15) em Istambul, no que seriam as primeiras conversas diretas entre Kiev e Moscou desde 2022, poucas semanas após a Rússia invadir a Ucrânia.

Na terça-feira, Zelensky pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viaje à Turquia para convencer Putin a participar das negociações.

Trump confirmou que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, participará nas conversações.

O Kremlin não anunciou se Putin viajará e se limitou a indicar que "a delegação russa estará presente".

ll/ag/fp

