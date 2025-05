Cratera na Marginal Tietê: Liberação de faixa é adiada pela Sabesp

A Marginal Tietê vai continuar interditada, nos próximos dias, nas imediações da ponte Atílio Fontana, na Vila Anastácio, na zona oeste de São Paulo, no sentido da rodovia Castelo Branco, devido a uma cratera que reabriu nesse trecho da via. Não há mais data prevista para a liberação do trânsito.

Quando o buraco ressurgiu, na madrugada de domingo, dia 11, a Sabesp, empresa de água e esgoto para a maioria dos municípios paulistas e responsável pelo conserto já que o problema tem ligação com a rede de esgoto que passa pelo local, previu que nesta quarta-feira, 14, uma das faixas da marginal poderia ser reaberta ao trânsito.

Mas, em comunicado divulgado na noite desta terça-feira, 13, a empresa afirmou que ocorreu uma movimentação no solo, no local onde se abriu o buraco, e "será preciso fazer sondagens complementares antes da liberação parcial da via".

Segundo a Sabesp, a obra tem previsão de durar um mês e "a marginal será parcialmente liberada tão logo seja possível e seguro para todos".

Conforme a nota da Sabesp, a solução adotada pela equipe de engenharia foi dividir os trabalhos em duas frentes de serviço. O terreno onde se abriu o buraco será contido e reforçado, com a injeção de argamassa no solo, e a caixa de acesso à rede de esgoto existente nesse local será concretada e desativada.

Outro poço de visita será aberto 17 metros à frente, para a construção de uma nova caixa de acesso à rede. A caixa é necessária para inspeções e limpezas do sistema.

Na mensagem, a Sabesp "pede desculpas pelos transtornos" e afirma trabalhar com base em "critérios de engenharia voltados à durabilidade, desempenho hidráulico e segurança na região afetada".