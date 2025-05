Lawfare: Bolsonaro cita 5 vezes em entrevista tese usada para defender Lula

Do UOL, em São Paulo e em Brasília*

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recorreu cinco vezes ao termo lawfare durante entrevista ao UOL para afirmar que o Judiciário brasileiro atua contra ele.

O que aconteceu

O que é lawfare? A palavra combina os termos em inglês law (lei) e warfare (guerra) e descreve a instrumentalização do sistema judicial para desacreditar, prejudicar ou neutralizar adversários políticos.

Para Bolsonaro, a esquerda tenta promover uma "guerra jurídica" para afastá-lo das eleições. No contexto político, o lawfare pode envolver investigações, processos judiciais e decisões que afetam a imagem pública ou a atuação de figuras políticas.

O que o outro lado quer, via 'lawfare', é me tirar da cédula no ano que vem.

Jair Bolsonaro, em entrevista ao UOL

O conceito ganhou notoriedade após a prisão do ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou suas condenações ao reconhecer a parcialidade do então juiz Sergio Moro, reacendendo o debate sobre a politização da Justiça.

Zanin é especialista em lawfare

Atual ministro do STF, Cristiano Zanin é um dos autores do livro Lawfare: uma introdução. O ministro que já foi advogado de Lula apresentou o conceito durante os julgamentos da Lava Jato para argumentar que o então juiz Sergio Moro teria atuado com motivações políticas ao condenar Lula.

Foi feito o uso estratégico das leis com o objetivo de promover uma perseguição política contra o presidente Lula. É o lawfare que sempre denunciamos.

Cristiano Zanin, antes de ser ministro, em um vídeo publicado no canal do PT

Bolsonaro tenta replicar estratégia de Lula

Agora, Bolsonaro tenta seguir um caminho semelhante, acusando o ministro Alexandre de Moraes de agir por motivação pessoal. Durante a entrevista ao UOL, ele insistiu que o ministro do Supremo tem algo pessoal contra ele, tentando enquadrar Moraes na prática.

Alexandre Moraes parece uma coisa mais pessoal, eu não consigo entender porque essa 'gana persecutória' por parte dele, a gente não ganha nenhuma com o Alexandre Moraes.

Ele [Moraes] está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. E eu costumo dizer: 'Se eu sou tão culpado assim, por que não seguir o devido processo legal?'

Isso que o Alexandre faz, lá fora, é conhecido como 'lawfare'.

Jair Bolsonaro, em entrevista ao UOL