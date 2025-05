João Suplicy e Catto são entrevistados do programa Tarde Nacional SP

O Tarde Nacional SP leva ao ar duas entrevistas ao vivo com os cantores e compositores João Suplicy e Catto nesta quinta (15) e sexta-feira (16), respectivamente, às 15h. Apresentado por Victor Ribeiro e Guilherme Strozi, o programa da Rádio Nacional de São Paulo destaca os novos trabalhos dos dois artistas.

Durante a conversa transmitida pela emissora pública, João Suplicy fala da versão de Samba e amor, de Chico Buarque, single que chega agora às plataformas digitais e integra o repertório do novo álbum Duets, a ser lançado em junho. Nessa versão, João faz um dueto com o cantor Ney Matogrosso.

Na sexta-feira, Catto lança Caminhos Selvagens, primeiro álbum inteiramente autoral da artista. O disco é o primeiro de inéditas de Catto em oito anos e começou a ser produzido em 2018, logo após o lançamento do álbum Catto (2017).

As duas entrevistas podem ser acompanhadas ao vivo em 87,1 FM na Grande São Paulo, no aplicativo Rádios EBC e no site da emissora.

Sobre o programa

No ar de segunda a sexta, de 15h às 17h, o Tarde Nacional SP é transmitido pelo dial da Rádio Nacional de São Paulo, em 87,1 FM. A produção radiofônica apresenta entrevistas, prestação de serviço, reportagens e agenda cultural com enfoque na Grande São Paulo. O programa também tem colunas com novidades musicais, achados da literatura e formação da identidade cultural da cidade.

Sobre a Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.