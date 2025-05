Jeep confirma Avenger no Brasil; veja como será o 'mini Renegade' nacional

A partir de 2026, a Jeep terá um novo produto no Brasil, com produção local e posicionado abaixo do Renegade, Trata-se do Avenger, SUV compacto lançado no fim de 2022 na Europa como o modelo de entrada da marca norte-americana.

Dona da Jeep, a Stellantis fez o anúncio da chegada do Avenger na quinta-feira passada (8) na fábrica da montadora em Goiana (PE), que acaba de completar uma década de atividades e hoje produz os modelos Renegade, Compass e Commander, da Jeep, Toro, da Fiat, e Rampage, da Ram.

Na ocasião, a Stellantis não deu mais detalhes a respeito do futuro lançamento - antecipado em maio do ano passado pelo colunista do UOL Carros Marlos Ney Vidal.

De acordo com Vidal, o Avenger será montado na fábrica de Porto Real (RJ), como parte principal do investimento de R$ 3 bilhões anunciado em 2024 para a unidade fluminense entre 2025 e 2030 - hoje responsável pela produção de C3, C3 Aircross e Basalt, da Citroën - outra marca pertencente à Stellantis.

O aporte no Rio de Janeiro integra investimento total de R$ 32 bilhões para Brasil e Argentina até 2030 que a Stellantis tornou público no ano passado.

Ainda conforme o colunista, a fabricação do Avenger terá início no fim do primeiro semestre de 2026 e as vendas começam em seguida.

A escolha da linha de produção no Rio não acontece por acaso: da mesma forma que o trio da Citroën, o Avenger tem como base estrutural a plataforma modular CMP, também utilizada em modelos como Peugeot 208 e 2008.

Como será o Avenger brasileiro

Jeep Avenger brasileiro será visualmente idêntico ao europeu, porém com mecânica diferente Imagem: Divulgação

Para se ter uma ideia, o próximo Jeep nacional tem porte de hatch compacto, com medidas para concorrer com SUVs pequenos como o novo Volkswagen Tera, prestes a ser lançado no Brasil, Fiat Pulse e Renault Kardian: o Avenger tem 4,08 metros de comprimento, 2,56 m de distância de entre-eixos, 1,78 m de largura e 1,53 m de altura. Seu porta-malas tem capacidade para 380 litros.

A título de comparação, o Renegade mede, respectivamente, 4,27 m, 2,57 m, 1,80 m e 1,70 m. O porta-malas é menor, com 320 litros de capacidade. Vale destacar que o Renegade terá uma segunda geração e não será substituído pelo Avenger.

Avenger é cerca de 20 cm menor do que o Renegade, mas traz porta-malas maior (380 contra 320 litros) Imagem: Divulgação

Marlos Ney Vidal também destaca que o Jeep Avenger nacional terá, em todas as versões, o mesmo conjunto mecânico híbrido leve com arquitetura de 12 volts que estreou no ano passado no Pulse e no Fastback, da Fiat - mais uma fabricante do grupo Stellantis.

Isso significa que o Avenger montado em Porto Real virá com uma combinação do motor 1.0 turbo flex de até 130 cv e 20,4 kgfm com um pequeno propulsor elétrico, que também tem as funções de gerador e motor de arranque para poupar combustível. Como nos modelos híbridos da Fiat, a novidade da Jeep terá, no mercado brasileiro, transmissão automática do tipo CVT com simulação de sete marchas e duas pequenas baterias - uma convencional de chumbo ácido, posicionada no cofre do motor, e outra de íons de lítio.

Além do mini Renegade, C3, C3 Aircross e Basalt também irão receber esse conjunto híbrido leve.

Avenger nacional terá visual atualizado

Interior do Avenger europeu; versão nacional deverá ter acabamento da cabine mais caprichado Imagem: Divulgação

Na Europa, o Avenger é disponibilizado em versões 1.2 turbo, convencional a combustão, 100% elétrica e híbrida, com tração integral.

Por fim, apuração de Vidal aponta que o Jeep Avenger brasileiro irá chegar com uma reestilização do modelo atual, que ainda será lançada na Europa e irá incluir novo desenho dos faróis, da grade frontal e do para-choque dianteiro - a traseira, as lanternas manterão o formato, incorporando novo arranjo interno de luzes.

Avenger utiliza a mesma plataforma CMP de Citroën C3 e Peugeot 208 e será produzido em Porto Real (RJ) Imagem: Divulgação

O colunista do UOL Carros acrescenta que o interior da variante fabricada no Brasil terá acabamento interno melhor do que o do modelo europeu, que traz predominância de plásticos rígidos, enquanto forração de portas e formato dos bancos e do painel serão idênticos.

*Viagem a convite da Stellantis