Sakamoto: Vazamento sobre Janja mostra que governo Lula é 'cada um por si'

O vazamento de uma suposta fala da primeira-dama Janja da Silva, que teria provocado constrangimento entre diplomatas chineses, mostra sinal de fraqueza do governo Lula (PT), analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

O governo Lula está cheio de gente de 'boca-mole', que vaza, vaza, vaza, a torto e a direito, uma informação sigilosa no meio de uma negociação. Às vezes, está rolando uma reunião no governo, e a informação vaza, no meio da reunião, para os veículos de comunicação.

Isso mostra que tem gente na equipe de Lula que está mais preocupada em ganhar pontos com a imprensa, de ficar bem com a imprensa, do que garantir o respeito e a vontade do chefe em manter o sigilo. A reclamação do Lula não se trata de sinal de força, mas um sinal de fraqueza. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Uma fala da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, causou constrangimento durante encontro entre o presidente Lula e o líder chinês, Xi Jinping. A informação foi divulgada inicialmente pela GloboNews e confirmada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Ela teria comentado com sobre efeitos nocivos do TikTok, plataforma chinesa de vídeos curtos, que impactariam sobretudo crianças e mulheres. Ainda não está claro a quais efeitos a primeira-dama se referia. A intervenção de Janja gerou incômodo entre os chineses.

Hoje, Lula negou que Janja tenha cometido uma gafe durante jantar com o líder chinês e demonstrou irritação com o vazamento da conversa. Um caça às bruxas foi iniciado para saber quem vazou, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, surgiu como principal suspeito.

É direito e dever do jornalista divulgar informações de interesse público. A nossa profissão é, inclusive, protegida por lei com relação ao anonimato da fonte. Ou seja, os colegas que divulgam esse tipo de notícia cumprem o seu papel.

Outra coisa completamente diferente é uma pessoa que se diz confiança do presidente da República vazar informações que colocam em saia justa o próprio. Isso aponta que a disputa na cozinha do poder está pegando fogo.

Não é novidade para ninguém que cobre Brasília que há diferentes núcleos de influência, todos disputando a atenção de Lula. Quase como um Game of Thrones tupiniquim.

Mas a partir do momento que isso coloca em risco a imagem do próprio governo, divulgando versões que o próprio Lula contesta, ele tem um problema interno. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Carla sobre entrevista com Bolsonaro: 'Perguntas ficaram sem respostas'



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desconversou sobre assuntos tidos como espinhosos, e algumas perguntas ficaram sem respostas durante entrevista concedida ao UOL, na manhã de hoje, disse a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL.

Foi uma entrevista difícil. O ex-presidente veio muito preparado, estudou e tem toda essa questão da checagem dos fatos e do discurso que ele tenta reforçar. Agora, como todo entrevistado que a gente tem, é aquela dificuldade. A gente pergunta, mas ele não, necessariamente, responde. Acho que algumas perguntas ficaram sem respostas. Carla Araújo, colunista e diretora da sucursal do UOL, em Brasília

