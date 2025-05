Bolsonaro diz que Lula se entregou 'de corpo e alma' à China após acordos

Do UOL, em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou hoje em entrevista ao UOL a gestão atual, do presidente Lula (PT), pelas alianças com a China.

O que aconteceu

Bolsonaro disse que "atrapalhou a China no Brasil" durante o governo dele. "Eu atrapalhei a China no Brasil. Não de comprar soja ou carne, eu atrapalhei porque passou um projeto de lei permitindo venda de terra para estrangeiros", falou. "Se esse projeto passasse, a China que compra no Brasil acaba comprando o Brasil."

Para ele, Lula está "entregando o país". "No final do ano passado, Lula assinou 37 acordos com a China, entre eles o de minerais estratégicos. O Lula se entrega de corpo e alma para o chinês, não queremos a China aqui dentro." Segundo o Planalto, os acordos bilaterais são aberturas de mercado para produtos agrícolas, intercâmbio educacional e cooperação tecnológica para áreas como infraestrutura, indústria, energia, mineração e tecnologia.

O Brasil não vendeu reserva de urânio para a China. Ex-presidente repercutiu publicações feitas no fim de 2024 com a informação falsa. A empresa China Nonferrous Trade (CNT), subsidiária de uma estatal chinesa, adquiriu por US$ 340 milhões (R$ 2 bilhões) uma mina na região da hidrelétrica de Balbina, em Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus (AM), que pertencia à mineradora Taboca.

A Mina de Pitinga, onde está localizada a mineradora Taboca, se dedica à extração de cassiterita, nióbio e tântalo, além de produzir estanho refinado. "Embora a área explorada contenha resíduos de urânio, esses resíduos são descartados e monitorados, de acordo com as Indústrias Nucleares do Brasil (INB)", disse a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), por meio de nota, à época.

Comércio com a China durante o governo Bolsonaro bateu recordes. Em 2022, a exportação para a China era maior do que para os cinco países seguintes somados.

Fala de Bolsonaro acontece no dia em que Lula volta de viagem de Estado à China. Durante visita a Pequim, o presidente anunciou R$ 27 bilhões em investimentos do país asiático no mercado brasileiro.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Fabíola Perez e Laila Nery, do UOL, em São Paulo, e Felipe Pereira e Lucas Borges Teixeira, do UOL, em Brasília