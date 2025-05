Carla sobre entrevista com Bolsonaro: 'Perguntas ficaram sem respostas'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desconversou sobre assuntos tidos como espinhosos, e algumas perguntas ficaram sem respostas durante entrevista concedida ao UOL, na manhã de hoje, disse a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL.

Foi uma entrevista difícil. O ex-presidente veio muito preparado, estudou e tem toda essa questão da checagem dos fatos e do discurso que ele tenta reforçar. Agora, como todo entrevistado que a gente tem, é aquela dificuldade. A gente pergunta, mas ele não, necessariamente, responde. Acho que algumas perguntas ficaram sem respostas. Carla Araújo, colunista e diretora da sucursal do UOL, em Brasília

Em entrevista ao Canal UOL, Bolsonaro admitiu que conversou com comandantes militares sobre estado de sítio e reiterou que seu julgamento no STF seria político, entre outros assuntos. A conversa teve mais de duas horas de duração e será reexibida, na TV e na íntegra, na noite de hoje, às 21h. O ex-presidente foi entrevistado pelos jornalistas Carla Araújo e Josias de Souza. (Assista à entrevista na íntegra aqui)

Para Carla, Bolsonaro desviou de alguns assuntos tidos como espinhosos e considerou algumas falas do ex-presidente contraditórias.

Bolsonaro acabou desviando um pouco do assunto, como, por exemplo, na questão do Braga Netto, que teria conhecimento sobre a operação Punhal Verde e Amarelo. Ele desconversou um pouco [ao ser questionado]. Faltou uma lacuna de respostas.

Mas o curioso é que algumas respostas do Bolsonaro foram contraditórias. Quando ele diz que irá 'jogar a toalha', 'já estou condenado', 'a polícia vai me prender', '[a prisão] será a minha sentença de morte', ao mesmo tempo, ele diz acreditar em um milagre. Carla Araújo, colunista e diretora da sucursal do UOL, em Brasília

O ex-presidente é suspeito de conspirar, organizar e estimular apoiadores a invadirem e depredarem as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, após a vitória nas eleições do presidente Lula (PT).

Em março, os magistrados da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) o tornaram réu. Bolsonaro é acusado de cometer pelo menos cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ele nega ter cometido crimes.

Quando ele decide dar uma entrevista como essa, entrevista que a gente já está pedindo há muito tempo, ele mesmo admite que precisa falar para fora da bolha dele.

O Bolsonaro deu entrevistas para alguns veículos que atuam de forma mais simpática —a gente reforçou a nossa isenção, o nosso compromisso com o jornalismo.

A gente tinha prometido que seria uma conversa elegante, sem ataques, mas perguntamos tudo o que queríamos. Carla Araújo, colunista e diretora da sucursal do UOL, em Brasília

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: